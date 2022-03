Prezydent USA spotkał się z uchodźcami na Stadionie Narodowym

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden odwiedził w sobotę po południu punkt pomocy uchodźcom na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie rozmawiał z uchodźcami i wolontariuszami wydającymi posiłki.

Biden, który od piątku przebywa z dwudniową wizytą w Polsce, po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą pojechał na Stadion Narodowy, gdzie również teraz działa punkt nadawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy. Na miejscu powitali go premier Mateusz Morawiecki.

Prezydent USA, w nieformalnym stroju - w czapce baseballowej i bez krawata - rozmawiał na miejscu zarówno z uchodźcami, jak i wolontariuszami, którzy na Stadionie Narodowym wydają posiłki. Sam spróbował też kilku potraw.

Bidenowi towarzyszył także amerykańsko-hiszpański szef kuchni Jose Andres, który wraz ze swoją organizacją charytatywną World Central Kitchen pomaga uchodźcom z Ukrainy m.in. na przejściu granicznym w Medyce, organizując kuchnię polową.

Obecni na Stadionie Narodowym robili sobie z amerykańskim politykiem zdjęcia, a ten chętnie pozował. Rozmawiał również z dziećmi uchodźców, przytulał je i brał na ręce.Na pytanie, co myśli o rosyjskim prezydencie Władimirze Putinie, kiedy obserwuje, co on zrobił z tymi ludźmi, których spotkał na stadionie, Biden odparł: Jest rzeźnikiem.