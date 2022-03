Śmiertelny wypadek pod Olsztynem

Do tragicznego wypadku doszło pomiędzy Spręcowem a Sętalem w gminie Dywity. Kierowca samochodu osobowego uderzył w drzewo. Niestety nie udało się go uratować.

— Pokonuję tę trasę kilka razy dziennie. Przy dobrej widoczności i suchej nawierzchni można pomknąć i 90. Ale po zmroku oraz jesień - zima JEŻDŻĘ 40-50 km/h. I ŻADNE DRZEWA MI NIE WYSKAKUJĄ PRZED MASKĘ.

— napisał w komentarzu na FB Urzędu Gminy w Dywitach jeden z użytkowników tej drogi. — Ta droga po remoncie jest bardzo wygodna. Ale oczywiście zdarza się, że jakiś debil...siedzi mi na zderzaku, bo za 2 km ma dom. Na tej trasie, zwłaszcza w weekendy, krąży kilku potencjalnych zabójców. No i słynni kierowcy ciężarówek ze żwirowni, którzy mając 27 ton prostują zakręty — pisze internauta.

Miejsce, gdzie doszło do wypadku to fragment tzw. wielkiej pętli czyli zmodernizowanej drogi, która połączyła Spręcowo z Barczewem. To największa inwestycja drogowa w historii powiatu olsztyńskiego. Przebudowa 27-kilometrowego odcinka kosztowała prawie 50 milionów złotych. Droga prowadzi z Spręcowa przez Sętal, Nowe Włóki, Tuławki, Gady i Barczewko do Barczewa.

