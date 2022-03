Poboży: państwo polskie w kluczowym momencie zdało egzamin

Państwo polskie w tym kluczowym momencie zdało egzamin. Zarówno w wymiarze społecznym, tego ogromnego zrywu solidarności, ale także w tym wymiarze instytucjonalnym - powiedział wiceszef MSWiA Błażej Poboży.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji był w piątek gościem w TV Republika. Podczas rozmowy Błażej Poboży został m.in. zapytany o pomoc dla uchodźców z Ukrainy. "Państwo polskie w tym kluczowym momencie zdało egzamin. Zarówno w wymiarze społecznym, tego ogromnego zrywu solidarności, ale także w tym wymiarze instytucjonalnym. Wszystkie instytucje, wszystkie mechanizmy, procedury zadziałały" - podkreślił wiceszef MSWiA.

"Jest to konsekwencją tego, że my po prostu od wielu tygodni przed kluczowym momentem agresji opracowywaliśmy różne warianty. Przygotowywaliśmy się na różne scenariusze. Niestety, mówię to z pełnym przekonaniem i bólem serca, realizowany jest jeden z najgorszych wariantów. Jeden z tych, których mieliśmy nadzieję uniknąć" - tłumaczył.

Dodał przy tym, że Polska przyjęła tylu uchodźców, ile podczas poprzedniego kryzysu migracyjnego w Europie w latach 2014-2015, przyjęto przez dwa lata. "A tu Polska bez środków unijnych wyłącznie wysiłkiem tych wielkich polskich serc, ale także sprawnych instytucji przyjęła prawie 2,5 miliona uchodźców" - mówił.

Podczas rozmowy został zapytany, czy w jego ocenie zwiększy się liczba uchodźców. "Wszystko zależy od tego, jak będzie przebiegał ten konflikt. Jeżeli Rosja utrzyma ten sposób prowadzenia działań, który urąga wszelkim standardom prowadzenia konfliktów zbrojnych, jeżeli w ogóle o takich można mówić. To na pewno te wszystkie ofiary, ten brutalny atak na ludność cywilną, łamanie wszelkich zasad konwencji może spowodować, że rzeczywiście liczba uchodźców będzie większa" - zaznaczył.

"My musimy być gotowi także na taki scenariusz, który oznaczałby przyjęcie wyraźnie większej grupy uchodźców. Ważne, że wszyscy na razie znajdują opiekę. Zarówno, jeśli chodzi o zakwaterowanie, ale także rozwiązania systemowe oparte na przykład na ustawie, którą parlament uchwalił" - wskazał.

Wiceszef został także zapytany o wizytę prezydenta USA Joe Bidena. "Przyjazd pana prezydenta do Polski już pokazuje wyraźnie, że Polska poprzez wysiłek i zaangażowanie od pierwszych dni tej brutalnej agresji Rosji na Ukrainę i pomocy, którą państwo i społeczeństwo polskie niesie stała się jednym z najważniejszych aktorów w tej polityce europejskiej" - podkreślił.

"Myślę, że to jest też potwierdzenie tej roli i znaczenia, jakie odgrywa Polska podczas tego kryzysu. Jesteśmy przecież państwem, które dostarcza pomoc humanitarną zarówno na Ukrainie jak i właśnie przyjęło tak gigantyczną liczbę uchodźców" - mówił.

Wskazał też, że od tej wizyty przede wszystkim spodziewa się "mocnego sygnału, potwierdzenia tej trwałej, stałej i zwiększającej się jeśli chodzi o liczebność obecności wojsk NATO, w tym także wprost żołnierzy amerykańskich na terytorium Polski".

"Jak nigdy właśnie teraz widzimy jak ważna była decyzja o wejściu Polski do struktur Paktu Północnoatlantyckiego i jak ważna jest taka bezpośrednia obecność żołnierzy amerykańskich na terytorium państwa Polskiego. Pamiętajmy, że już od początku tego konfliktu prawie dwukrotnie zwiększyła się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce. Myślę, że tu będzie zapowiedź zwiększania liczebności, zarówno w wymiarze personalnym, osobowym, ale także jeśli chodzi o pewne technologie" - dodał wiceszef MSWiA. (PAP)