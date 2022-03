Zwolniony, bo powiedział prawdę o Rosji

Czy można wylecieć z pracy za stwierdzenie, że to Rosja jest agresorem, że rosyjscy żołnierze zabijają kobiety i dzieci? Jak się okazuje: można.

Pochodzący z Odessy 52-letni Igor Hołod zamieścił w sieci filmik, w którym ostro wypowiedział się, co myśli o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ostrzegł, że wszystkich najeźdźców czeka śmierć. Stwierdził też, że Rosjanie

"nie mają wystarczająco odwagi, aby zniszczyć tego drania" czyli Putina. Co zrobił właściciel restauracji, w której pracował? Zwolnił go.

Powód? Nagranie „słusznie wywołało oburzenie i niezrozumienie wśród wielu osób”.

Sprawa stała się głośna. – Mój sygnał do wszystkich Putinofilów – zwolenników Putina...– jesteście jak piloci rosyjskich samolotów, którzy zabijają ukraińskich obywateli – napisał Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy.

A rosyjska agresja trwa. Rosjanie dalej bombardują ukraińskie miasta i wsie. Zabijają kobiety i dzieci.

Ukraińska armia stawia twardy opór. Od 24 lutego Rosjanie stracili w Ukrainie ponad 16 tysięcy żołnierzy, ponad 100 samolotów, ponad 500 czołgów.

PS. Żebym nie zapomniał. Ta restauracja mieści się w niemieckim Baden-Baden. Nazywa się: Rizzi.

Jeśli popierasz rosyjską agresję przeciwko Ukrainie!

Jeśli popierasz masakrę Ukraińców przez rosyjskich żołnierzy!

Jeśli kochasz Putina!

To witamy w niemieckiej restauracji RIZZI w Baden-Baden

Igor Hrywna



