Wernisaż wystawy pokonkursowej w galerii Stary Ratusz

„Warmińskie Klimaty” – konkurs dla fotoamatorów w roku 2021 miał już XIII edycję. Mimo zawirowań związanych z pandemią do konkursu przystąpiło 11 uczestników zgłaszając 74 prace w 5 kategoriach związanych tematycznie z Warmią: „Natura”, „Człowiek”, „Architektura”, „Zdjęcie z drona” i w kategorii otwartej „Impresje z podróży”.

W tej edycji największą popularnością cieszyła się kategoria „Natura” (pejzaż, fauna, flora – związana z regionem). Jest to zrozumiałe, bo od początku trwania jego głównym założeniem była promocja niezwykłych walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy Stawiguda, a z czasem również walorów Warmii.

Patrząc z perspektywy czasu – to, co najcenniejsze w tej inicjatywie, to integracja jaka odbywa się w bardzo przyjaznej atmosferze podczas plenerów i na wernisażach. Dzięki tym spotkaniom poznajemy nie tylko piękno Warmii, ale również ciekawych ludzi pełnych pasji. Czas pokazał, że „Warmińskie Klimaty” stały się znanym i lubianym konkursem.

1 kwietnia /piątek/ 2022 r., godz. 17.00

Galeria Stary Ratusz WBP; ul. Stare Miasto 33 Wystawa będzie czynna od 1 do 14 kwietnia 2022 r.

Organizatorzy konkursu: Stowarzyszenie „Tomaszkowo”, Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, Przemysław Burzyński – pasjonat fotografii, prowadzący plenery