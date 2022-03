Pierwsi uchodźcy z Ukrainy zamieszkali już w Bratniaku w Olsztynie

Umieszczenie uchodźców w Bratniaku to efekt rozmów między Urzędem Wojewódzkim, który koordynuje rozmieszczenie uchodźców a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, do którego należy budynek. Do Olsztyna będą przyjeżdżać uchodźcy, którzy trafili do innych części Polski.

W akademiku miejsce znajdzie blisko 500 uchodźców, którzy trafią do Olsztyna nie tylko bezpośrednio z Ukrainy, ale także z innych części Polski, gdzie przebywali tymczasowo. Bratniak po gruntownym sprzątaniu i delikatnym odświeżeniu stał się przyjaznym miejscem dla całych rodzin.