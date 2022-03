Trudna sytuacja w Centrum Krwiodawstwa w Olsztynie. Groźne braki w magazynach

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgłasza braki Koncentratu Krwinek Płytkowych. Oddać go mogą osoby z grupą krwi A i 0, bez względu na to, czy to krew RhD+ czy RhD-.

Obecne stany magazynowe krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie są na zadowalającym poziomie, jednak sytuacja w przypadku KPP, czyli Koncentratu Krwinek Płytkowych jest coraz groźniejsza a braki zauważalne.

Pomóc może każdy z grupą krwi A i 0, bez względu na to, czy jest to osoba RhD+ czy RhD-. Co ważne, aby oddać KPP rejestracja nie jest wymagana, wystarczy przyjść do Centrum Krwiodawstwa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-13:00.

b]Przypominamy[/b]: płytki mogą być pobrane w 8 tygodni od oddania krwi pełnej a 4 tygodnie po osoczu. Zabiegi pobrania płytek krwi i leukocytów mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku. Przerwy między zabiegami nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie.

kg