Ponad 12 tys. zł na stypendia

Olsztyńskie III LO im. Mikołaja Kopernika od lat jest miejscem, w którym odbywa się koncert „Wspieramy stypendium im. Marcina Antonowicza”. Wyjątkiem był zeszły rok, kiedy z powodu restrykcji pandemicznych koncert nie mógł się odbyć w szkole: — W ubiegłym roku przeprowadziliśmy koncert internetowo i zebraliśmy 10 tys. złotych. Przez te wszystkie lata podczas koncertów udało się zebrać ponad 200 tys. zł i taką kwotą wsparliśmy licealistów z Olsztyna i okolic — powiedziała Danuta Gomolińska, dyrektorka III LO w Olsztynie. — Myślę, że przez tyle lat te koncerty zrobiły tyle dobrego. To jest stypendium, które pozwala uzdolnionym uczniom rozwijanie swoich pasji.

Wtorkowa aukcja i koncert upamiętniały Marcina Antonowicza (1966-1985), którego milicjanci zatrzymali wieczorem 19 października 1985 roku na ulicy Kaliningradzkiej (obecnie Dworcowa), w pierwszą rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Pokazał im legitymację Uniwersytetu Gdańskiego i trafił do milicyjnego samochodu. Kilkanaście minut później został znaleziony na ulicy w ciężkim stanie. Według milicjantów student miał sam wyskoczyć z samochodu. W tę wersję nikt nie uwierzył. Pogrzeb Marcina Antonowicza, który odbył się 6 listopada 1985 roku, był największą manifestacją mieszkańców Olsztyna w okresie stanu wojennego. Do tej pory okoliczności śmierci młodego mężczyzny nie zostały wyjaśnione.

Wydarzenie poprowadzili Bożena Ulewicz i Wojciech Ruciński. Podczas koncertu charytatywnego odbyły się aukcje obrazów olsztyńskich artystów: Urszuli Dudko, Marka Szczęsnego, Melanii Olędzkiej, Krystyny Sól, Marka Świąteckiego, Justyny Hołubowskiej-Chrząszczak i Janusza Wierzyńskiego. Chętni mogli wylicytować też inne przedmioty, m.in. monety kolekcjonerskie. Goście obejrzeli występy solistów i młodzieżowych zespołów muzycznych z III LO. Podczas koncertu wystąpiła również pani Galina z Ukrainy, profesor konserwatorium muzycznego, która wykonane utwory Fryderyka Chopina i ukraińskich kompozytorów zadedykowała Polakom i swoim rodakom.

W szkole działała również kawiarenka z kawą, herbatą i ciastami upieczonymi przez uczniów szkoły oraz kącik zakupów z atrakcyjnymi cenami. Cała kwota ze sprzedaży została przeznaczona na stypendia. Mogą je otrzymać uczniowie wszystkich olsztyńskich szkół.

Na koncercie nie zabrakło również dyrektorów innych olsztyńskich szkół, którzy od lat wspierają inicjatywę i biorą udział w licytacjach.

— Moja młodzież otrzymuje stypendia ufundowane przez Stowarzyszenie Pro Patria, więc czuję się pełnoprawnym uczestnikiem koncertu i jeśli mogę, chętnie biorę udział w licytacji — mówi Jolanta Skrzypczyńska, dyrektorka I LO im. Adama Mickiewicza w Olsztynie. — Te pieniądze są dodatkowym wsparciem dla uczniów. Niektórzy nasi podopieczni przeznaczają środki stypendialne na zakup pomocy naukowych, opłacają codzienne dojazdy do szkoły czy kupują instrumenty muzyczne, na których chcieliby grać, lecz do tej pory nie mogli uzbierać odpowiedniej kwoty.

— Cel koncertu charytatywnego jest szczytny, ponieważ te stypendia mogą pomóc w edukacji zdolnej młodzieży bez wystarczających środków finansowych. Nasz udział w licytacji jest małą cegiełką, która wspomoże uczniów — dodaje Tomasz Niedźwiecki, dyrektor IV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie. — Jest wielu uczniów, którym to stypendium na pewno pomoże. Wielu naszych uczniów z dojeżdża z mniejszych miejscowości, więc otrzymane środki mogą im np. sfinansować dojazdy. Dzięki temu mają szansę na naukę w Olsztynie.

Inicjatorem stypendium im. Marcina Antonowicza jest Stowarzyszenie Represjonowanych Pro Patria, które w 2014 powołało kapitułę przyznającą stypendia dla uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin.

—Te pieniądze wyrównują ich szanse w nauce. Dotychczas przyznaliśmy ponad 250 stypendiów, a rocznie piętnastu uczniów otrzymuje te fundusze. Te pieniądze pochodzą z różnych źródeł, są wpłacane na konto przez sponsorów, a co roku jest organizowany koncert charytatywny połączony z licytacją. Uczniowie do tej pory otrzymywali rocznie 1500 złotych. W związku z inflacją ta kwota może zostanie zwiększona do 2000 złotych — mówi Władysław Kałudziński, prezes Stowarzyszenia Pro Patria. — Do tej pory z pomocy skorzystało ponad 200 osób. Kandydatów proponują dyrektorzy szkół średnich.

1 czerwca każdego roku w IV LO zbiera się kapituła Stowarzyszenia Pro Patria, która decyduje o przeznaczeniu zgromadzonych funduszy na stypendia dla zdolnej młodzieży.

W upamiętnieniu Marcina Antonowicza, zdolnego człowieka, który nie miał możliwości rozwinięcia swych talentów, angażuje się wiele olsztyńskich instytucji.

— Połączyliśmy obchody 13 grudnia, czyli rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, z tragiczną śmiercią naszego ucznia. Marcin był zarówno absolwentem LO IV, jak i olsztyniakiem, więc wszyscy powinniśmy o nim pamiętać. Dlatego licea w Olsztynie podzieliły się zadaniami związanymi z upamiętnieniem Marcina Antonowicza, a koncert charytatywny organizowany w III LO jest dopełnieniem całości — podkreśla dyrektor IV LO.

Lidia Wieczorek