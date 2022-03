Warmińsko-Mazurskie: Pogranicznicy zlikwidowali fabrykę lewych papierosów w stodole [VIDEO]

Działania funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzone w powiecie kętrzyńskim, doprowadziły do ujawnienia wyrobów akcyzowych. Szacunkowa wartość zabezpieczonych papierosów i krajanki tytoniowej wynosi prawie 30 tys. zł.

Nielegalny towar należał do mieszkańca powiatu kętrzyńskiego. Znajdował się w pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych. 22 marca funkcjonariusze SG ujawnili nielegalne papierosy, pochodzące z własnej produkcji o wartości 4 tys. zł oraz ponad 50 kg krajanki tytoniowej wartej 25,5 tys. zł. Ponadto zabezpieczono półprodukty do wytwarzania papierosów, maszynki do nabijania gilz oraz sprężarkę.

Nielegalne papierosy i krajanka zostały zdeponowane, a ich 31-letni właściciel przyznał się do posiadania wyrobów akcyzowych. Teraz poniesie odpowiedzialność karno-skarbową.

KG