Olsztynianie sami sprzątają śmieci zalegające w mieście

W Olsztynie jak co na wiosnę zalegają śmieci. Służby powoli przekierowują swoją uwagę w stronę sprzątania miasta po akcji zima, jednak sprzątniecie wszystkiego naraz jest niemożliwe. Na pomoc wychodzą im mieszkanki Olsztyna, które same zorganizowały sprzątanie parku Kusocińskiego.

Służby miejskie sprzątają miasto regularnie, często jest to jednak "walka z wiatrakami". Uwaga drogowców w tej chwili jest skupiana na usuwaniu piasku z dróg po zimie i powoli kieruje się w stronę sprzątnięcia śmieci zalegających w mieście. O ile piasek pojawił się na ulicach z przyczyn oczywistych, to śmieci w parkach były wyrzucane przez samych mieszkańców.

Michał Koronowski ze ZDZiT-u — Kosze w parkach oczyszczane są dwa razy w weekendy i trzy razy w dni robocze. Krotność dostosowywana jest do liczby osób odwiedzających parki, dlatego w okresie letnim zostanie zwiększona. Kosze na śmieci na terenach rekreacyjnych opróżniane są zarówno w weekendy, jak również – jedno-, dwu- lub trzykrotnie - w dni robocze, co jest uzależnione w tym przypadku od ich lokalizacji. Natomiast kosze w pasie drogowym oraz na placach zabaw – opróżniane są raz dziennie — wyjaśnia Michał Koronowski. — Parki sprzątane są regularnie, przynajmniej dwa razy w tygodniu — zapewnia nas

Grupa olsztyńskich aktywistek tworzących kolektyw postanowiła jednak nie czekać aż służby dotrą do parku Kusocińskiego i posprzątały go same.

— Dziś już prawie nie organizuje się wspólnego sprzątania określonego terenu tak, jak na przedmieściach czy wsiach. Jeśli tak, to z naszych obserwacji wynika, że takie akcje zwołują głównie aktywiści. Szkoda, bo takie spotkania jednoczą mieszkanki i mieszkańców we wspólnym działaniu i pokazują, że musimy dbać o naszą wspólną przestrzeń — zauważa Agata Szerszeniewicz

Okazuje się, że sprzątanie parku Kusocińskiego nie było jedyną oddolną inicjatywą tego rodzaju. Już w najbliższą niedziele (27 marca) Zielony Olsztyn wraz z Fundacją Nexus organizują sprzątanie Lasu Miejskiego.

— W ramach ogólnopolskiej inicjatywy Wspólny Las zapraszamy na rodzinne sprzątanie Lasu Miejskiego połączone z wyjątkowym piknikiem edukacyjnym. Najpierw wspólnie popracujemy nad porządkiem w lesie, a potem będzie czas na relaks wśród zieleni — piszą organizatorzy — Wystarczy zabrać robocze rękawiczki (najlepiej mocniejsze, np. ogrodowe, aby posłużyły dłużej), porządne buty, własny kubek i drugie śniadanie. Idziemy w las, by pokazać, że wspólnie mamy wielką moc dbania o to, co dla nas ważne. Idziemy w las z przekonaniem, że tak samo jak my, jest on częścią wielkiej sieci życia, której nie można lekkomyślnie osłabiać. Idziemy w las w poszukiwaniu dostojnych starszych drzew, które dbają o równowagę całego leśnego organizmu. Idziemy poszukać w lesie siły i motywacji do działań chroniących przyrodę — zapewniają.

Miejsce zbiórki to Most Fryderyka na Łynie (zejście nad rzekę z ul. Kasprowicza, w pobliżu „Samochodówki”). Oprócz samego sprzątania lasu organizatorzy zaplanowali wspólny piknik oraz pakiet innych atrakcji.

