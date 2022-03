Prezydent kazał zdjąć banery z "szubienic"

Na olsztyńskich „szubienicach”, we wtorek popołudniu zawisł kolejny baner. Nie było na nim słów, tylko symbole, proste i wymowne. Czytelne dla każdego.

Baner, tak jak dwa poprzednie, wywiesił Wojciech Kozioł, działacz społeczny, który od lat protestuje przeciwko obecności w centrum Olsztyna pomnika postawionego ku chwale czerwonoarmistów.

Teraz Wojciech Kozioł protestuje przeciwko agresji Rosji na Ukrainę i wyraża swoją, ale też i olsztynian, solidarność z walczącymi Ukraińcami.

Późnym wieczorem, na polecenie prezydenta Olsztyna, nowy baner został zdjęty. Usunięto też powieszony wcześniej baner rozwieszony pomiędzy pylonami pomnika. Pozostał jedynie wyrażający naszą solidarność z Ukrainą.

Przypomnijmy, że los pomnika jest już przesadzony, ale nie wiadomo, kiedy zniknie z centrum Olsztyna.

Prezydent Olsztyna wystąpił do ministra kultury o wykreślenie go z rejestru zabytków, co umożliwi rozbiórkę lub przeniesienie monumentu. Minister kultury zaapelował jednak do prezydenta Olsztyna, by ten wystąpił do wojewódzkiego konserwatora o zgodę na przeniesienia pomnika. W takim przypadku pomnik pozostałby zabytkiem, ale można by go przenieść w inne miejsce "od ręki". Minister zadeklarował też, że pokryje

koszty przeniesienia pomnika. Prezydent nie zajął w tej sprawie oficjalnego stanowiska.

am