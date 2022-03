Klapki na koturnie – na plażę, spacer i kolację

Klapki na koturnie to jeden z najpopularniejszych fasonów letnich butów dla kobiet. Trudno dziwić się ich sławie – optycznie wydłużają sylwetkę i wysmuklają nogi. Poza tym są wygodniejsze od klasycznych szpilek, które mają podobny wpływ na postrzeganie figury. Co najważniejsze – klapki kojarzą się z wakacyjną beztroską i piękną, słoneczną pogodą. Jak nosić klapki na koturnie?



Uwielbiasz wyraziste buty, które określają charakter całej stylizacji? W takim razie w cieplejszych dniach stawiaj na wysokie klapki, a w chłodniejszych – na charakterne kowbojki. Te ostatnie znajdziesz pod linkiem: Damskie klapki na koturnie na co dzieńUwielbiasz wyraziste buty, które określają charakter całej stylizacji? W takim razie w cieplejszych dniach stawiaj na wysokie klapki, a w chłodniejszych – na charakterne kowbojki. Te ostatnie znajdziesz pod linkiem: https://www.eobuwie.com.pl/damskie/kozaki-i-inne/kowbojki.html

I jedne, i drugie świetnie czują się w towarzystwie lekko podwiniętych jeansów i spodni z nogawkami 7/8 lub 3/4. Taka długość pozwala wyeksponować niebanalne klapki na koturnie. Wyrazisty obcas to najczęściej niejedyny element pary, który przyciąga wzrok... W końcu nie brakuje klapek z ozdobnymi paskami!

Jak nosić takie buty na spacer albo do biura? Przede wszystkim sięgnij po spodnie pasujące i do okoliczności, i do pogody. Latem możesz wybrać bawełnianą parę z domieszką lnu. Do pracy idealna będzie jeszcze wiskozowa bluzka z krótkim rękawem, a na spacer – Twój ukochany T-shirt. Wiosną bawełniano-lniane spodnie możesz zastąpić parą z cienkiego denimu. Na co dzień świetnie sprawdzi się także sukienka. Warto zestawić ją z koturnami na zasadzie kontrastów. Szyfonowy model albo sukienka wykończona angielskim haftem plus klapki na koturnie to duet idealny!

Jak nosić klapki na koturnie w trakcie wakacji?

Wakacje nad morzem lub jeziorem to chyba najlepszy moment na założenie wysokich klapek. Świetnie wyglądają i z sukienką maxi, i z szortami. Wybór tak uniwersalnej pary to też spora oszczędność miejsca w walizce. Jak nosić je nad wodą?

Kiedy wybierasz się nad Bałtyk albo na Mazury, żeby zażyć kąpieli słonecznej, pograć w gry plażowe albo popływać w morzu lub jeziorze, nie zapominaj o ochronie przed słońcem. Poza odpowiednimi kosmetykami, kapeluszem z szerokim rondem i butelką wody, niezbędne jest też dłuższe okrycie. Sukienka do ziemi z przewiewnego materiału plus dwuczęściowy strój kąpielowy, klapki na koturnie i pojemna torba to częsty wybór wielu pań. Nie mniej popularne jest połączenie jeansowych szortów ze strojem dwuczęściowym, delikatną narzutką i letnim obuwiem na koturnie.

Klapki na koturnie a wieczorny outfit

Letni wypoczynek to dla wielu dorosłych czas odpoczynku od domowych obowiązków. Razem z drugą połówką albo całą rodziną możecie wybrać się na kolację do nadmorskiej restauracji. Knajpka z widokiem na Bałtyk może zachwycić tak bardzo, że postanowicie zostać w niej na dłużej. Pamiętaj, że po zachodzie słońca nawet latem jest chłodno. Na wieczór wybieraj więc cieplejsze stylizacje. Wygodne jeansy z domieszką elastanu i prosta bluza z bawełny to wygodny zestaw na wakacje. Uzupełnij go o swoją ulubioną koszulkę i buty na koturnie.

Na koniec pamiętaj, że niezależnie od okazji i pory dnia warto stawiać na detale. Jeżeli uwielbiasz mieć zadbane stopy, pomaluj paznokcie u stóp. Modny w tym roku kolor, uniwersalna czerwień czy barwa pasująca do kolorystyki butów lub stylizacji – wybór należy do Ciebie!