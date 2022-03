Wiosenna pomoc dla Ukrainy w Galerii Warmińskiej i Aurze Centrum Olsztyna dla ośrodka w Rybakach

23 marca, w pierwszych dniach wiosny, w Galerii Warmińskiej i Aurze rozpoczyna się kolejna akcja pomocowa na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających w ośrodku w Rybakach. Kupując szczegółowo określone, niezbędne produkty za kwotę 150 zł można otrzymać bony na zakupy w Galerii Warmińskiej oraz karty podarunkowe do realizacji w Aura Centrum o wartości 50 zł. Łączna wartość rozdawanych bonów i kart to prawie 30 000 zł.

Z początkiem wiosny (23 marca) rusza kolejna akcja pomocowa na rzecz uchodźców z Ukrainy mieszkających w ośrodku w Rybakach. Tym razem pomoc można nieść, robiąc zakupy w Galerii Warmińskiej i w Aurze Centrum Olsztyna. Aby wziąć udział w akcji trzeba zakupić w galeriach wymienione na poniższej liście produkty na kwotę minimum 150 zł. Następnie w punkcie promocyjnym należy okazać paragony do ostemplowania przez hostessę i przekazać dary. W podziękowaniu za zaangażowanie będzie można otrzymać bony do realizacji Galerii Warmińskiej oraz karty podarunkowe do wykorzystania w Aurze o nominale 50 zł. Dodatkowo za każdy zarejestrowany paragon w aplikacji Sezam 2.0 zostaną naliczone punkty, za które będzie można odbierać nagrody.

Nasze działania pomocowe muszą być długofalowe i przemyślane. Potrzeby są bardzo duże. Staramy się wspierać przybywających do nas uchodźców w sposób zorganizowany i zapewniać te środki, które aktualnie są najbardziej potrzebne. Pozostajemy w stałym, bliskim kontakcie z koordynatorami ośrodka Caritas w Rybakach – informuje Natalia Tur, Regional Marketing Manager z NEPI Rockcastle.

Tym razem zbiórka dotyczy następujących produktów:

• środki spożywcze z długim terminem ważności,

• słodycze dla dzieci,

• środki chemiczne i środki czystości,

• środki higieny osobistej, pieluchy,

• przybory szkolne,

• sprzęt sportowy.