Na przekopie Mierzei Wiślanej praca wre

Pochylnie dla zwierząt są już gotowe, a drugi most obrotowy przechodzi próby ruchowe. Trwają intensywne roboty w rejonie sztucznej wyspy, wykonywane są też prace w samej śluzie, czyli sercu całej inwestycji. Co jeszcze dzieje się na Mierzei Wiślanej?

Sporo dzieje się w rejonie kanału żeglugowego — w części południowej właśnie zakończono montaż wyposażenia hydrotechnicznego, a w północnej zrealizowano wszelkie roboty żelbetowe.

— Trwa jeszcze montaż elementów odbojowych i prace czerpalne. Już teraz gotowe są pochylnie dla zwierząt — po dwie na każdym brzegu, o szerokości 5 m i długości 22 m — przekazuje Urząd Morski w Gdyni.

I wyjaśnia: — W samej śluzie, która stanowi serce tej inwestycji, trwa m.in. montaż hydrotechniki oraz wykonywane są prace zarówno przy bramie północnej, jak i południowej. To kluczowa infrastruktura — dzięki niej będzie można sobie poradzić z różnicą poziomu wody w Zatoce i w Zalewie. Poza tym cały czas prowadzone są prace związane z budową nowego układu drogowego, dzięki któremu ruch statków nie będzie paraliżował ruchu samochodów. Pomogą w tym dwa unikatowe w skali kraju mosty obrotowe. Jeden z nich, most północny, od lata ubiegłego roku jest już w użytku. Z kolei most południowy przechodzi testy mechanizmu obrotowego.

Ścianki sztucznej wyspy są już prawie gotowe.

— Zakończyliśmy prace czerpalne związane z usuwaniem namułu z wnętrza grodzy oraz z jej zasypem. Łącznie wykonano geotubę na 33 sekcjach. Poza tym wykonano kamień hydrotechniczny na zakresie pasa technicznego na 32 sekcjach, na skarpie na 29 sekcjach oraz przekrojem docelowym na 18 sekcjach — relacjonuje Jacek Szymański, dyrektor projektu z konsorcjum NDI/Besix.

Sztuczna wyspa — przypomnijmy — będzie miała 181 hektarów i stanowić będzie siedlisko ptaków, które, jak przekazuje Urząd Morski, już ją polubiły.

Poza tym wszystkim wciąż prowadzone są prace elektryczne, teletechniczne i sanitarne.

— W ostatnim czasie trwał np. montaż układów przepompowni wód deszczowych w rejonie budynku Kapitanatu. Testowano też nadrzędny system sterowania NSS, integrowano system automatyki mostu północnego oraz południowego, bram śluz oraz zewnętrzne systemy instalowane na terenie przeprawy — informuje gdyński urząd.

Wykonawca nie zwalnia tempa, a nowy kanał żeglugowy ma być gotowy jeszcze w tym roku. Budowa przekopu Mierzei Wiślanej to główna część nowej drogi wodnej między Zalewem Wiślanym a Zatoką Gdańską.

— Inwestycja obejmuje realizację portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, a także kanału żeglugowego ze śluzą, jej zamknięciami oraz stanowiskami oczekiwania dla statków z obu stron, budowę nowego układu drogowego wraz z dwoma mostami obrotowymi oraz sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym — przypomina Urząd Morski.

A jakie prace jeszcze przed wykonawcą?

W planach zakończenie zasypywania grodzy i wykonanie nadbudowy na falochronie zachodnim oraz realizacja podłoża i warstwy wyrównawczej na obu falochronach. Już wkrótce mają się też rozpocząć próby ruchowe bram w śluzie.

