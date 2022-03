Net Group udostępniła uczniom i nauczycielom z Ukrainy swoją cyfrową platformę edukacyjną Schoolaby

W związku z agresją Rosji na Ukrainę, Net Group, wiodąca estońska firma informatyczna, udostępniła swoją cyfrową platformę edukacyjną Schoolaby wszystkim uczniom i nauczycielom z Ukrainy. Dzięki temu dzieci, zarówno te zmuszone do ucieczki ze swojej ojczyzny, jak i te nadal pozostające w Ukrainie, mogą nieodpłatnie kontynuować naukę zdalnie, niezależnie od miejsca, w którym obecnie przebywają. Na platformie, we współpracy z zawodowymi nauczycielami z Ukrainy, przygotowywane są pierwsze kursy i materiały w języku ukraińskim. Firma jednocześnie poszukuje kolejnych nauczycieli do współpracy w celu dalszego oraz szybszego rozbudowywania dostępnych na platformie materiałów szkolnych.

– Po raz pierwszy zaczęliśmy rozwijać Schoolaby, gdy wybuchła pierwsza fala COVID-19 wiosną 2020 roku, kiedy system edukacji przeżywał ogromne trudności w związku z koniecznością przejścia na tryb zdalny. Biorąc pod uwagę sytuację w Ukrainie, naszym obowiązkiem jest udostępnić naszą platformę tamtejszym dzieciom, aby nauczyciele mogli wykonywać swoją ważną pracę. Dzięki temu mogą oni kontynuować naukę, niezależnie od tego, czy przebywają w Ukrainie, w Polsce czy gdziekolwiek indziej – powiedział założyciel i prezes Net Group, Priit Kongo. – Utrzymanie ciągłości nauczania jest również ważne dla wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, które zostały zmuszone do ucieczki w wyniku działań wojennych – dodał.

Koordynacja prac, tłumaczenie i cyfryzacja materiałów szkolnych jest ambitnym przedsięwzięciem, dlatego proces ten jest realizowany stopniowo. W pierwszej kolejności, na Schoolaby zostały udostępnione kursy matematyki w języku ukraińskim dla uczniów ostatniej klasy szkoły średniej.

– Kurs online został opracowany przez dyplomowaną ukraińską nauczycielkę matematyki Swietłanę Miszczenko i kilku wolontariuszy. Będą oni również udzielać wsparcia uczniom za pośrednictwem Schoolaby, a później oceniać postępy dzieci – wyjaśnił Jaak Laanpere, koordynator platformy.

Platforma edukacyjna Schoolaby przede wszystkim znajdzie zastosowanie w Ukrainie, ale także w innych krajach przyjmujących uchodźców z tego kraju. Po ukończeniu kursu, uczeń będzie mógł od Schoolaby uzyskać certyfikat potwierdzający ukończenie go oraz zaliczenie egzaminu końcowego.

Schoolaby to cyfrowa platforma edukacyjna uruchomiona wiosną 2020 roku przez wiodącą estońską firmę informatyczną Net Group. Celem Schoolaby jest zapewnienie nauczycielom

i uczniom szkół ogólnokształcących nowoczesnego i wygodnego środowiska nauczania online. Na interaktywnej platformie można korzystać z materiałów dydaktycznych (w całości lub z wybranej części), przeprowadzać testy i na bieżąco oceniać postępy uczniów w nauce. Każdy nauczyciel może również skontaktować się ze Schoolaby w celu nawiązania współpracy, w tym opracowania i umieszczenia swoich kursów na platformie.