Dziś (22.03) o godz. 17 w III LO w Olsztynie przy ulicy Sybiraków 3 odbędzie się XII koncert charytatywny pod hasłem: ,,Wspieramy stypendium im. Marcina Antonowicza".

— To jest stypendium, które pozwala uzdolnionym uczniom rozwijanie swoich pasji — przypomina Danuta Gomolińska, dyrektor III LO im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie. — To w naszej szkole tradycja, by organizować ten koncert. Jeśli można coś zbudować na kultywowaniu pamięci o człowieku, który był bardzo uzdolniony, a który nie mógł swoich talentów kontynuować, to warto to robić. Zwłaszcza że młodzież chętnie włącza się w tego rodzaju wydarzenia.

W programie koncertu między innymi: aukcja obrazów: Urszuli Dudko, Marka Szczęsnego, Melanii Olędzkiej, Krystyny Sól, Marka Świąteckiego, Justyny Hołubowskiej-Chrząszczak, Janusza Wierzyńskiego i innych darów, występy solistów i młodzieżowych zespołów muzycznych. Działać będzie kawiarenka z kawą, herbatą i ciastem domowego wypieku oraz kącik zakupów z atrakcyjnymi cenami. Koncert poprowadzą: Bożenna Ulewicz i Wojciech Ruciński.

Aukcja i koncert upamiętniają Marcina Antonowicza (1966-1985), którego milicjanci zatrzymali wieczorem 19 października 1985 roku na ulicy Kaliningradzkiej (obecnie Dworcowa), w pierwszą rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Pokazał im legitymację Uniwersytetu Gdańskiego i trafił do milicyjnego stara. Kilkanaście minut później został znaleziony w ciężkim stanie na ulicy. Według milicjantów, student miał sam wyskoczyć z samochodu. W tę wersję nikt nie uwierzył. Pogrzeb Marcina Antonowicza, który odbył się 6 listopada 1985 roku, był największą w stanie wojennym manifestacją mieszkańców Olsztyna.

Zarząd Stowarzyszenia Represjonowanych Pro Patria powołał w 2004 r. kapitułę, która co roku przyznaje stypendia i nagrody uczniom z Warmii i Mazur — 1500 zł rocznie. Do tej pory z pomocy skorzystało ponad 200 osób. Kandydatów proponują dyrektorzy szkół średnich z Olsztyna i regionu.

Wstęp na koncert wolny.

Na fot:

Ubiegłoroczny aukcja i jej organizatorzy: Danuta Gomolińska, dyrektor III LO w Olsztynie i Władysław Kałudziński, prezes Stowarzyszenia ,,Pro Patria"