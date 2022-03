Ilu uchodźców z Ukrainy otrzymało już numery PESEL w Olsztynie, w Elblągu i innych miastach regionu?

Uchodźcy z Ukrainy tłumnie ruszyli do urzędów po numery PESEL. Ilu z nich już go dostało? Gdy ruszyła rejestracja, brakowało jeszcze sprzętu, który mógłby ją obsługę. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Olsztynie i Elblągu.

W środę 16 marca ruszył proces nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Uciekający przed wojną uchodźcy mogą rejestrować się poprzez złożenie w dowolnym urzędzie gminy wniosku, zawierającego podstawowe dane oraz zdjęcie. Ile osób zarejestrowało już się w Olsztynie i Elblągu? Przypomnijmy, że w tych miastach sprawność obsługi uniemożliwia brak sprzętu. Do Olsztyna cały czas nie dotarł sprzęt niezbędny do rejestracji z Ministerstwa Cyfryzacji, więc urzędnicy nie są w stanie zarejestrować uchodźców szybciej. Pracują na tym, co mają. Do wyposażenia jednego stanowiska potrzebny jest komputer z niezbędnym oprogramowaniem, skaner odcisków palców, zwykły skaner i drukarka.

— Dziennie obsługujemy średnio 46 osób. W sobotę dodatkowo nadaliśmy 181 numerów PESEL. Łącznie w ubiegłym tygodniu w Olsztynie wydaliśmy 319 numerów PESEL — mówi Marta Bartoszewicz, rzeczniczka olsztyńskiego ratusza. — Robimy wszystko, żeby jak najsprawniej i jak najszybciej obsługiwać wszystkich Ukraińców, bo wiemy że dzięki peselowi będą się mogli ubiegać o wypłatę należnych świadczeń. Ilu osób się spodziewamy? Trudno to oszacować, bo nikt nie wie, ile osób mieszka w Olsztynie w kwaterach prywatnych.

Ratusz w Elblągu również czeka na sprzęt z ministerstwa, który umożliwiłby uruchomienie dodatkowych trzech stanowisk.

W Elblągu numer PESEL nadany został już ok. 300 osobom. Rejestracja uchodźców odbywa się na trzech stanowiskach. W celu uniknięcia kolejek prowadzone są zapisy na konkretny dzień i godzinę. Wydłużone zostały również godziny pracy Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Departamentu Spraw Obywatelskich elbląskiego ratusza przyjmuje wnioski od uchodźców od godz. 7.30 do 17.00, natomiast w najbliższe soboty — 26 marca, 2 i 9 kwietnia wnioski przyjmowane będą od godz. 8.00 do 14.00. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przy składaniu wniosków przez uchodźców obecni są tłumacze języka ukraińskiego.

Z kolei w Giżycku do poniedziałku wydano PESEL 150 osobom z Ukrainy, a w Ostródzie ok 200. Tu w urzędzie wydano numerki 7 kwietnia (ok. 45 dziennie), czyli obsłużonych zostanie ok. 600 Ukraińców.

Po co Ukraińcom numer PESEL?

Większość systemów informatycznych działa na podstawie numeru PESEL. Pozwala on na jednoznaczną i szybką identyfikację danej osoby. Umożliwia m.in. poszukiwanie legalnej pracy, prowadzenie działalności gospodarczej i korzystanie z pomocy lekarskiej. PESEL jest przydatny również do założenia konta w banku i zapisania dziecka do szkoły.

Uchodźcom z Ukrainy przysługiwać też będzie pomoc finansowa. Zgodnie z ustawą dostaną jednorazowo 300 zł na osobę. Od czwartku 17 marca obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o to dofinansowanie w placówkach MOPS. Możliwość uzyskania pieniędzy mają wyłącznie osoby, które uzyskały numer PESEL.

Gdzie Ukraińcy mogą szukać pracy?

— Uchodźcy, jeśli mają PESEL, mogą zgłaszać się do Powiatowych Urzędów Pracy, gdzie mogą się zarejestrować. Mogą korzystać z ofert pracy i ze środków pomocowych z funduszu pracy, czyli mogą być kierowani na prace interwencyjne roboty publiczne i mogą się szkolić. Tak samo jak polscy obywatele — mówi Wiesław Drożdżyński, p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. — Jeśli ktoś sam znajdzie pracę na własną rękę, musi wiedzieć, że pracodawca ma obowiązek w ciągu 14 dni powiadomić właściwy Powiatowy Urząd Pracy o tym, że taką osobę zatrudnił i musi zapewnić przynajmniej minimalne wynagrodzenie albo porównywalne z zakresem wynagradzania na takim samym stanowisku jak dla polskiego pracownika.

I dodaje: — Szukając pracy radzę podchodzić do tego ostrożnie. Oferty zawieszone na przysłowiowym płocie mogą być niewiarygodne. Radzę korzystać ze sprawdzonych ofert, które oferują właśnie urzędy pracy.

ZUS dla Ukraińców

W poniedziałek 21 marca tego roku ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy. Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 pod numerem 22 444 02 55 (opłata według stawek operatorów). Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl. Wśród osób obsługujących infolinię są m.in. uchodźcy z Ukrainy.

— Konsultanci infolinii udzielają informacji o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS, jak wypełnić i wysłać wniosek, jak zarejestrować profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS — mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

Jak dodaje ZUS, również na stronie internetowej dostępne są informacje w języku ukraińskim.

— Potrzebujący mogą się dowiedzieć m.in. gdzie i na jakich warunkach mogą uzyskać pomoc — podkreśla Ilukiewicz.

Docelowo na stronie internetowej ZUS będą publikowane informacje o warunkach uzyskania świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych. Dodatkowo na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zostanie udostępnione zakładanie profilu PUE w języku ukraińskim.

ADA ROMANOWSKA, eg