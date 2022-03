Nie buduj marki wyskakując z lodówki. Agnieszka Czupryn o tym, jak dobrze się prezentować

— Twoje imię i nazwisko to twój największy skarb. To marka, którą niesiesz przez życie i dlatego trzeba o nią odpowiednio zadbać — mówi Agnieszka Czupryn, specjalistka od budowania marki.

— Jak cię widzą, tak robią z tobą biznesy... Prawda?

— Brutalna prawda jest taka, że jeśli nie jesteś rozpoznawalną marką osobistą lub nie stoisz za rozpoznawalnym logo firmy, ciężko ci współcześnie osiągać sukcesy w biznesie. Dlaczego? Dlatego, że konkurencja jest po prostu ogromna. W każdej dziedzinie.

— Jak zatem się wyróżnić?

— Budując konsekwentnie swoją autentyczną markę w oparciu o twoje umiejętności, wiedzę, doświadczenie, a przede wszystkim wartości, jakie niesiesz ze sobą. Klienci nie tylko chcą znać cechy produktu, usługi i ich cenę. Chcą wiedzieć, kto stoi za tym produktem czy usługą. I czy wartości, które posiada sprzedający są im bliskie. Wtedy zdecydowanie łatwiej podejmują decyzje o zakupie lub współpracy biznesowej.

— Piękne oczy nie wystarczą?

— Marka osobista przestała kojarzyć się tylko z celebrytami, sportowcami czy właścicielami największych firm na świecie. Zeszła pod strzechy. Umiejętne budowanie i zarządzanie swoim wizerunkiem staje się doskonałym narzędziem do rozwoju kariery czy biznesu. Jeśli jesteś w czymś dobra, ale niewiele osób o tym wie, a ty sama też nie za bardzo dbasz o to, jakie informacje można o tobie znaleźć — nie licz na to, że otrzymasz na przykład interesującą propozycję wymarzonej pracy. Lub że znajdziesz szybko klientów — w sytuacji, kiedy zdecydujesz się otworzyć swój biznes. Jeśli chcesz osiągać więcej, twoja marka osobista, czyli to wszystko, co kryje się pod twoim imieniem i nazwiskiem, może ci w tym pomóc. Albo zaszkodzić…

— W jaki sposób zatem budować swoją markę?

— Kiedy spotykam się z osobą, która chce świadomie budować swój wizerunek, zaczynam od przygotowania wspólnie strategii, kierunków działań w oparciu o cele, jakie dana osoba chce osiągnąć. Podczas tego procesu zadaję wiele pytań, które sprawiają, że ludzie nie tylko odkrywają swoje głębokie “dlaczego”, ale także niejednokrotnie zmieniają swoje wcześniejsze cele! Jednak strategia to jedna sprawa. Jest jeszcze inna, kluczowa. To poczucie własnej wartości. To pewność, że jestem wystarczająco dobra/dobry. Spotykam się z niesamowitymi ludźmi, którzy mają unikalne osiągnięcia i…nie potrafią się tym odpowiednio pochwalić. Skromność to może i dobra cecha, ale nie przesadzajmy z nią w przypadku budowania swojej marki. Jesteś specjalistą, masz unikalne umiejętności, wiedzę, pasje — podziel się tym! Ustal do kogo chcesz trafić z komunikatem. Jak możesz pomóc tej grupie docelowej? I dlaczego to właśnie ciebie mają posłuchać? Znajdź swoje mocne strony. Znajdź swoje moce komunikacji. Czy to jest tekst, zdjęcie, grafika, a może wideo lub podcast? Nie musisz być dobry/dobra we wszystkim — na szczęście!

— Jakich błędów nie popełniać?

— Chyba jeden z najważniejszych błędów to kopiowanie. Oscar Wilde powiedział: „Bądź sobą, wszyscy inni są już zajęci” — i ten cytat powtarzam bardzo często swoim klientom. To nie znaczy, że mamy nie obserwować znanych marek, szukać jakiś inspiracji, ale powtarzanie tych samych elementów, ujęć na zdjęciach czy treści z postów to kiepski pomysł. Jest też pewna delikatna granica pomiędzy aktywnością a przesytem wizerunkiem w socialach. Na przykład zbyt wiele selfie. Ktoś usłyszał, że trzeba zbudować tzw. “widoczność”, więc codziennie serwuje selfie na własnym kanale. Albo live — bo wiadomo, że w social mediach dobrze się “sprzedają”. Niektórzy uważają, że trzeba „wyskakiwać z lodówki” i być ciągle widocznym. To nie ta droga. Im bardziej przemyślisz to, po co budujesz swoją markę i do kogo chcesz dotrzeć, tym mniej błędów popełnisz.

— Na ile wizerunek można przeliczyć na pieniądze?

— Prosta sprawa do obliczenia. Wystarczy sprawdzić stawki za wystąpienie czy szkolenie osób, które posiadają silne, wiarygodne marki.

— Gdzie jesteśmy zauważalni? Gdzie należy budować wizerunek i dlaczego?

— Jesteśmy zauważalni wszędzie, gdzie się pojawimy. Dlatego tak ważną sprawą w budowie marki jest autentyczność. Informacje, jakie można o nas znaleźć, są oczywiście w internecie. Czy pytałaś kiedyś Googla, co wie o tobie? Sprawdź, co pojawi się po wpisaniu Twojego imienia i nazwiska w wyszukiwarkę. Czy są to informacje, które kreują twój wizerunek w sposób, jaki chcesz? Warto zwrócić uwagę na to, jak korzystamy z internetu. Co i jak komentujemy, udostępniamy, publikujemy. To takie podstawy. Sieć jest bezwzględna. Nawet prawnicy Beyonce nie byli w stanie zmusić internetu do usunięcia niekorzystnego zdjęcia artystki. Można znaleźć zabawny mem, który pokazuje to zdjęcie i jednocześnie gratuluje jej prawnikom 9 rocznicy wygrania procesu o usunięcie tego zdjęcia.

— Na ile wiek ma w tej kwestii znaczenie?

— Prawie połowa nastolatek w Polsce, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez IQS, chce zostać influencerkami — rozpoznawalnymi markami. Najmłodsze marki osobiste na Instagramie to dzieci, które mają po kilka miesięcy…Kreowane oczywiście przez swoich rodziców, nie tylko zarabiają spore pieniądze, ale stają się na przykład ikonami stylu dla innych. Chyba wiek nie ma żadnego znaczenia. Ale nie wiem, czy to dobrze, czy to źle…

— Czego się nie bać?

— Nie bać się zacząć! Twoje imię i nazwisko to twój największy skarb. To marka, którą niesiesz przez życie i dlatego powinnaś/powinieneś o nią odpowiednio zadbać. Uważam, że budowanie marki osobistej to niesamowita przygoda, która może otworzyć ci wiele drzwi, pomóc w karierze zawodowej czy w budowaniu biznesu. Wspiera rozwój osobisty i może sprawić, że stajesz się po prostu lepszym człowiekiem każdego dnia.

Agnieszka Czupryn — wspiera niesamowitych ludzi w budowaniu marek osobistych. Współwłaścicielka agencji marketingowej Acedora, która działa jak zewnętrzny dział marketingu i realizuje potrzeby firm w zakresie komunikacji w social mediach i poza nimi.

ADA ROMANOWSKA