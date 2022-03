Po 7 latach wraca jedna z największych imprez na Warmii

To znakomita informacja dla miłośników podniebnych akrobacji. Po 7 latach przerwy do kalendarza największych imprez w regionie wraca Rodzinny Piknik Lotniczy Pod Niebem Świętej Warmii na lądowisku w Gryźlinach.

— Niestety, w tych czasach musimy przyjąć założenie, że jeżeli nic się nie wydarzy, wszystko wskazuje na to, że nasz Piknik odbędzie się w niedzielę 10 lipca w godz. 10.00-18.00 — mówi Andrzej Abako starosta olsztyński, który wraz z wójtem gminy Stawiguda jest organizatorem tego przedsięwzięcia — Na pewno natomiast będzie to wspaniała impreza pełna lotniczych gwiazd i ich niezwykłych pokazów na niebie nad Warmią.

Po kilkuletniej przerwie władze powiatu i gminy zadecydowały o reaktywacji tego wydarzenia, które przez wiele lat było jednym z najważniejszych i najciekawszych punktów w kalendarzu wakacyjnych imprez odbywających się w regionie, którą odwiedzało w przeszłości nawet 20 tysięcy widzów.

— Wydarzenie lotnicze w Gryźlinach w przeszłości ściągało do naszej gminy turystów i miłośników lotnictwa z całego kraju oraz Europy i bardzo mocno liczymy na to, że to się powtórzy — mówi Michał Kontraktowicz wójt gminy Stawiguda — Od pewnego czasu nad organizacją wydarzenia pracuje zespół roboczy złożony z osób, które również w przeszłości zajmowały się imprezą w Gryźlinach.

Zespół, powołany przez starostę i wójta, finalizuje już rozmowy dotyczące występów z najlepszymi pilotami akrobatycznymi z Polski i zagranicy. Trwają też ustalenia codo udziału w pikniku maszyn bojowych naszego lotnictwa, ale ich udział w wydarzeniu będzie uzależniony od aktualnej sytuacji związanej z Ukrainą. Przygotowywana jest też strona organizacyjna imprezy, gdyż trzeba się liczyć z olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców i turystów, co pokazały poprzednie edycje tego przedsięwzięcia.

— Chcemy, aby była to okazja do spędzenia miłej niedzieli w rodzinnym gronie, więc nie może zabraknąć zarówno czegoś dla ducha, jak i dla ciała — mówi Andrzej Abako — Musi więc być i „gastronomia”, jak i inne atrakcje, chociażby koncerty lokalnych zespołów muzycznych.

Ze względu na skalę przedsięwzięcia trwają także rozmowy z jego ewentualnymi sponsorami. Organizatorzy liczą też na wsparcie, zarówno organizacyjne jak i finansowe, ze strony samorządu województwa, władz Olsztyna i okolicznych gmin. Na razie partnerami Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Stawiguda są Stowarzyszenie „Dom Warmiński” oraz spółka Fotowoltaika Gryźliny.