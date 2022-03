Mieszkaniec Olsztyna został przyłapany na wyrzucaniu śmieci do lasu

Do straży miejskiej w Olsztynie zgłosił się mieszkaniec, który był świadkiem wyrzucania śmieci do lasu. Miało to miejsce na ul. Laszki, gdzie na parkingu mężczyzna wyjął worki ze śmieciami z bagażnika pojazdu i wyrzucił je w pobliskie zarośla. Funkcjonariusze szybko namierzyli śmieciarza-amatora i wystawili mu odpowiedni "rachunek" w wysokości 200 zł.