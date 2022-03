A może by tak wyskoczyć na jeden dzień do Torunia?

- ŹRÓDŁA RZEKI ŁYNY- NIDZICA wycieczka -pełna legend i opowieści o dawnych czasach wycieczkę pełną legend i opowieści o dawnych czasach. Odwiedzimy rezerwat Źródła Rzeki Łyny oraz zamek w Nidzicy. 2.04.2022

- Grudziądz – Chełmno – Radzyń Chełmiński- Szlakiem Nadwiślańskich Zamków i Fortyfikacji w dniu 09.04.2022

Jednodniowa wycieczka podczas, której zwiedzimy dwa miasta na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. Wycieczka z cyklu Nadwiślańskie Zamki i Fortyfikacje. Piękne widoki na dolinę Wisły.



- Łomża i okolice- Ciekawostki z nad Narwi w dniach 07-08.05.2022

Zapraszamy w podróż po północno- wschodnim Mazowszu. Sprawdź ciekawy program wycieczki i poznaj historię i uroki miasta Łomża wraz z jego okolicami.

- Bydgoszcz- Toruń – 14-15.05.2022 r.

Zapraszamy na wyjazd na Kujawy. Zwiedzimy Bydgoszcz z ciekawym Muzeum Mydła i Brudu, a także Toruń z Domem Mikołaja Kopernika. W programie wyjście na Operę Czarodziejski Flet w Operze NOVA.

- „OKOLICE SZLAKU ŚWIĘTEJ WARMII” cz. 1 w dniu 23.04.2022

- „OKOLICE SZLAKU ŚWIĘTEJ WARMII” cz. 2 w dniu 21.05.2022

- „OKOLICE SZLAKU ŚWIĘTEJ WARMII” cz. 3 w dniu 25.06.2022

Szlak Świętej Warmii tworzy szesnaście „stacji” do których warto się udać, aby poznać miejsca pielgrzymkowe, sanktuaria, szlaki pątnicze, ale także historyczne obiekty sakralne związane z ciekawą historią biskupstwa warmińskiego. Okolice Szlaku Świętej Warmii to kolejne szesnaście „przystanków”, które warto odwiedzić, by poznać wspaniałe zabytki, malownicze krajobrazy i ciekawe historie z nimi związane.

Szczegóły wycieczek znajdują się na stronie https://mazurypttk.pl/lista-ofert/wycieczki-indywidualne/