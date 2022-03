Ile trzeba zarabiać, aby dostać kredyt gotówkowy?

Faktem jest, że głównym czynnikiem wpływającym na decyzję banku odnośnie udzielenia kredytu gotówkowego, jest wysokość dochodów wnioskodawcy. Jednak jest to tylko jedno z kryteriów oceny zdolności kredytowej. Mimo że otrzymanie kredytu gotówkowego z roku na rok staje się coraz prostsze, to odpowiedź na tytułowe pytanie wcale nie jest taka oczywista.

Kredyt gotówkowy – co warto wiedzieć?

Zacznijmy od ustalenia, czym tak naprawdę jest Zacznijmy od ustalenia, czym tak naprawdę jest kredyt gotówkowy . Mówiąc najprościej: kredyt jest to ustalona w umowie ilość pieniędzy, którą wnioskodawca pożycza od banku na określony okres. Cechą charakteryzującą kredyt gotówkowy jest jego niecelowość. Oznacza to, że w przeciwieństwie do kredytów hipotecznych czy konsumpcyjnych, jego przeznaczenie nie jest założone z góry i egzekwowane przez bank. Kolejną z jego właściwości, jest brak podziału na tzw. transze, czyli po otrzymaniu pozytywnej decyzji, cała kwota wypłacana jest od razu w całości na konto, bądź w formie gotówki. Nie należy jednak zapominać, że kredyt gotówkowy jest produktem bankowym, wobec czego ma swoje ograniczenia zarówno czasowe, jak i te dotyczące wysokości zaciąganego zobowiązania. Znaczna część banków, nie udziela kredytu gotówkowego, na więcej niż 10 lat. Mimo tego jest to idealne rozwiązanie w sytuacjach, kiedy pojawią się wydatki niecierpiące zwłoki. Aczkolwiek, żeby otrzymać „zielone światło” w sprawie kredytu, należy spełniać pewne warunki.

Zdolność kredytowa – najważniejsze informacje

Decyzja o przyznaniu kredytu gotówkowego przez bank, nie jest prosta. O jego udzieleniu decyduje, analizowana według algorytmów szacowania, zdolność kredytowa wnioskodawcy. Zależy ona od wielu różnych aspektów, mających związek z sytuacją zawodową oraz finansową konsumenta. Uogólniając – zdolność kredytowa, jest to możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z należnymi odsetkami, w terminie ustalonym w umowie. Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na zdolność kredytową, są oczywiście dochody (ich wysokość, źródło, czas otrzymywania). Może to być zarówno wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę, jak i emerytura, renta, czy zyski z wynajmu. W dalszej kolejności bank przyjrzy się aktualnym obciążeniom, zobowiązaniom finansowym i kosztom utrzymania gospodarstwa domowego. Twój wiek i stan cywilny i ilość domowników także mają wpływ na decyzję kredytodawcy. Warto pamiętać, że istnieją również okoliczności, na które nie są od Ciebie zależne, a mają one ogromne oddziaływanie na zdolność kredytową. Są to np.: obecna wysokość stóp procentowych, wspomniany wyżej algorytm szacowania, czy marża kredytowa. To o czym trzeba wiedzieć, to fakt, że każde zapytanie o Twoją zdolność kredytową, wysłane przez bank do BIK–u wiąże się z niewielkim, lecz niestety zauważalnym, spadkiem zdolności kredytowej. Zatem zanim odwiedzisz wybraną przez siebie placówkę, warto najpierw zastanowić się, czy aby na pewno ten kredyt jest nam potrzebny.

Kalkulator kredytowy – przydatne narzędzie dla osób chcących uzyskać kredyt

Jeśli zastanawiasz się nad wzięciem kredytu gotówkowego, musisz najpierw zdać sobie sprawę, jak ogromny wpływ ma na Twoją stabilność finansową. Nawet na kilka najbliższych lat. Warto w tym celu sięgnąć po kalkulator kredytowy. Działa on na podstawie arkuszy kalkulacyjnych, w prosty sposób umożliwiający wyliczenie parametrów kredytu. Jest to bardzo pożyteczne, rozbudowane narzędzie, pozwalające zobrazować sobie orientacyjnie wysokość rat (biorąc pod uwagę wybraną kwotę, okres kredytowania i wysokość oprocentowania). Kalkulatory kredytowe są dostępne zarówno w formie online, jak i bezpośrednio w banku, należy jednak pamiętać, że te pierwsze służą tylko do szacunkowej kalkulacji i mają charakter wyłącznie poglądowy.