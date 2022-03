Działacze Lewicy z Warmii i Mazur apelują o pieniądze na pomoc uchodźcom. Napisali pisma do marszałka i wojewody

Działacze Razem i Nowej Lewicy z woj. warmińsko-mazurskiego napisali do marszałka Gustawa Marka Brzezina i wojewody Artura Chojeckiego pisma w sprawie środków finansowych na pomoc uchodźcom. Ich zdaniem pieniądze powinny trafiać do samorządów.

Działacze lokalnych struktur partii Razem i Nowej Lewicy wystąpili do marszałka i wojewody z dwoma apelami. Ich zdaniem Urząd Marszałkowki powinien lobbować pomysł kierowania środków unijnych wprost do samorządów a Urząd Wojewódzki rozmawiać z rządem na temat zwiększenia kwoty dziennej, którą otrzymują Polacy przyjmujących uchodźców z Ukrainy.

— Samorządy są na pierwszej linii fortu jeśli chodzi o pomoc uchodźcom — zauważa Władysław Mańkut współprzewodniczący Nowej Lewicy w woj. warmińsko-mazurskim — To właśnie tutaj powinny być kierowane środki finansowe, które zostaną przeznaczone na zapewnienie uchodźcom z Ukrainy godnych warunków bytowych. Musimy pamiętać, że nie możemy w nieskończoność brać pieniędzy z budżetów gmin, miast i powiatów, które i tak są nadszarpnięte przez Polski Ład i zmiany podatkowe. Te pieniądze nie będą pochodzić też od rządu. To Unia Europejska i ONZ będzie kierować w stronę Polski strumień gotówki, który pomoże nam uniknąć katastrofy humanitarnej. Musimy powiedzieć to wprost: pierwsze sygnały świadczące o tym, że do Polski zaczną napływać uchodźcy z Ukrainy mieliśmy już w 2014 roku. Od tamtego czasu rząd nie zrobił NIC, żeby się przygotować na ich przyjęcie. Dlatego teraz musimy działać szybko i z pomocą Unii Europejskiej — podkreśla współprzewodniczący Mańkut.

Województwo warmińsko-mazurskie potrzebuje tych pieniędzy

Działacze Nowej Lewicy uważają, że obecnie proponowana przez rząd stawka dzienna (40 zł za osobę za 1 dzień pobytu) jest niewystarczająca, by zapewnić godny pobyt uchodźcom. Dlatego zwrócili się do marszałka Gustawa Marka Brzezina o pomoc.

W związku z powyższym apelujemy do Pana Marszałka o aktywne działania na rzecz uruchomienia dodatkowych środków, które uzupełniłyby zapewnione przez ww. świadczenia tym, którzy zapewniają wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy. Pragniemy zasugerować Panu Marszałkowi utworzenie specjalnego wojewódzkiego funduszu, który wspierałby w tym krytycznym momencie mieszkanki i mieszkańców naszego województwa, a także lokalnych przedsiębiorców, którzy z w odruchu humanitaryzmu otworzyli swoje domy i zaplecze hotelarsko-turystyczne by nieść pomoc potrzebującym. Taki Fundusz mógłby choć trochę rekompensować zaniżone przez stronę rządową świadczenia przewidziane w ww. ustawie



Dodatkowo liczymy, że Pan Marszałek, wykorzystując dobre wieloletnie kontakty, zwróci się do przedstawicieli Organów Unii Europejskiej o jak najszybszą wypłatę środków pomocowych w związku z ogromną ilością uchodźców, którzy przybyli do Polski w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Sugerujemy by Pan Marszałek proponował wypłatę tych środków bezpośrednio do organów jednostek samorządu terytorialnego będących na pierwszej linii w niesieniu wsparcia osobom potrzebującym. — możemy przeczytać w petycji.

— Chcemy, żeby marszałek Brzezin zorganizował środki unijne przeznaczone tylko dla Warmii i Mazur — podkreśla współprzewodnicząca Monika Falej — Jesteśmy "ścianą wschodnią" a nasz region nie słynie z bogactwa. Bez tej pomocy samorządy nie poradzą sobie z trudnym zdaniem jakim jest przyjęcie tak dużej liczby obywatelek i obywateli Ukrainy — mówi posłanka Falej.

Do tablicy został również wywołany wojewoda Artur Chojecki. Według działaczy Nowej Lewicy wojewoda musi zwiększyć finansowanie, które na obecną chwilę wydaje się niewystarczające.

W związku z powyższym oczekujemy od Pana Wojewody aktywnego działania na rzecz uruchomienia dodatkowych środków, które uzupełniłyby zapewnione przez ww. świadczenia tym, którzy zapewniają wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy.



Dodatkowo liczymy, że Pan Wojewoda, wystąpi do Prezesa Rady Ministrów o uruchomienie z budżetu państwa dodatkowej subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego z naszego województwa. Środki pozyskane z subwencji pozytywnie wpłyną na wsparcie warmińsko mazurskiej oświaty, która przyjmie na siebie ten ważny obowiązek opieki i zapewnienia edukacji dzieciom z Ukrainy. Władze Rzeczypospolitej Polskiej powinny zapewnić wszystkim dzieciom i młodzieży przybywającym na teren naszego kraju w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę jak najszybsze włączenie się w polski system edukacyjny. — możemy przeczytać w liście do wojewody

Polskie społeczeństwo się starzeje a Warmia i Mazury się wyludniają

Zdaniem Władysława Mańkuta uchodźcy napływający do Polski z Ukrainy mogą przyczynić się do poprawy sytuacji demograficznej w Polsce, która z roku na rok jest coraz gorsza. Zarówno Olsztyn, jak i większość regionu również się wyludnia, a stworzenie uchodźcom dobrych warunków do życia może bezpośrednio przyczynić się do tego, że zostaną w regionie na dłużej.

— Demografia Polski wygląda coraz gorzej i żadne 500+ tu nie pomoże — stwierdza Władysław Mańkut — Zarówno do Polski jak i na Warmię i Mazury przyjeżdżają osoby z wykształceniem lub porządnym fachem w ręku. Jeśli zapewnimy dzieciom dobry dostęp do nauki a dorosłym możliwość pracy to niedługo może okazać się, że wzrost gospodarczy w Polsce będzie odczuwalny.

Na inwestycji w pustostany może skorzystać także gmina Olsztyn i jej mieszkańcy. Samorządy nie mają pieniędzy na remonty opuszczonych budynków, korzystając jednak z rządowych pieniędzy mogłoby sobie pozwolić na ich odnowienie. Po unormowaniu się całej sytuacji miasto zyskałoby kilkanaście nowych mieszkań socjalnych.

Karol Grosz