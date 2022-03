Sprawa dziur wraca co roku

Zadbanie o kiepską po zimie nawierzchnię dróg jest zadaniem Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu podległego prezydentowi Olsztyna. Radni zgłaszają Piotrowi Grzymowiczowi problem i twierdzą, że prezydent proponuje im zgłaszanie projektów do OBO.

Nie ma zmiłuj! Po zimie zawsze przychodzi wiosna i problemem stają się dziury w drogach. Radni zgłaszają prezydentowi pojawiające się co roku problemy. Ten jednak proponuje, żeby zgłaszali projekty do OBO tłumacząc, że "powodem braku realizacji wspomnianych w ww. piśmie odcinków dróg jest brak środków w budżecie gminy".

Radna Joanna Misiewicz: ul. Basieńki na Gutkowie

Przy ul. Basieńki na Gutkowie znajdują się domki jednorodzinne. Działki kupione przez mieszkańców w 2003 roku i wcześniej. Do dnia dzisiejszego, czyli od 20 lat, jest to nawierzchnia nieutwardzona, w porze deszczowej zamieniająca się w błotnisty trakt. Dodatkowo ulica nie ma oświetlenia. (...)

Mieszkańcy proszą o priorytetowe potraktowanie ich ulicy – 20 lat to stanowczo zbyt długi okres. Są skłonni partycypować w kosztach budowy ulicy. Do czasu budowy właściwej drogi proszą o naprawę, sugerując wykorzystanie kory asfaltowej pozyskanej przy budowie torowisk tramwajowych.

Prezydent odpowiedział: – (…) uprzejmie informuję, że powodem braku realizacji przedmiotowej drogi jest brak środków w budżecie gminy.

I dodał: – Ponadto istnieje możliwość zgłoszenia do realizacji wspomnianej inwestycji w ramach tegorocznej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, do czego również zachęcam.

Radny Paweł Klonowski: ul. Bajkowa oraz Bolka i Lolka

W nawiązaniu do zgłoszeń mieszkańców przedstawiam kwestię konieczności wykonania nowych nawierzchni fragmentów ulic Bajkowej oraz Bolka i Lolka.

W przypadku pierwszej z wymienionych ulic chodzi o około 80-, 90-metrowy odcinek drogi w standardzie gruntowym (lokalizacja na podstawie Google Maps w załączeniu), wzdłuż której wykonany został nawet chodnik i oświetlenie, a która pod względem samej drogi pozostaje niezrozumiałą dla użytkowników „białą plamą” w ciągu ulicy Bajkowej wykonanej na pozostałych odcinkach w standardzie z kostki betonowej. Wnoszę o wskazanie powodów, przez które od długich lat wskazany fragment nie został dotychczas wykonany.

Analogiczna sytuacja ma miejsce na fragmentach ulicy Bolka i Lolka, która w zdecydowanej większości została wykonana w technologii kostki betonowej na większości drogi głównej wraz z odnogami do nieruchomości pobocznych, oprócz pominiętych metrowego odcinka drogi głównej oraz 2 bocznych dróg w długości około 90 i 130 metrów (lokalizacja w systemie MSIPMO oraz zdjęciowa w załączeniu).

Co zaskakujące, pomimo braku ciągłości inwestycji w zakresie modernizacji samej nawierzchni, odcinek drogi głównej oraz jedna z dróg pobocznych zostały wyposażone w chodniki i oświetlenie. Również w tym przypadku wnoszę o wskazanie powodów takiego sposobu realizacji tej inwestycji.



Prezydent odpowiedział: — W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie modernizacji nawierzchni ulic Bajkowej oraz Bolka i Lolka pragnę wyjaśnić, iż powodem braku realizacji wspomnianych w ww. piśmie odcinków dróg jest brak środków w budżecie gminy.

I dodał: – Ponadto istnieje możliwość zgłoszenia wykonania przedmiotowych zadań do realizacji w ramach tegorocznej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, do czego również zachęcam.

Podobne odpowiedzi dostała pół roku temu radna Ewa Zakrzewska. Napisała wówczas do prezydenta Piotra Grzymowicza interpelację z prośbą o dokończenie inwestycji przez miasto.



"Dotychczasowe prace (realizowane ze środków Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego) wykonywane są jedynie na wybranym odcinku i ten element znacznie poprawia stan wskazanego miejsca. Jednakże z uwagi na bezpieczeństwo kierowców, jak również walor estetyczny, zasadne jest przeprowadzenie prac całego ciągu komunikacyjnego" — czytamy w piśmie Ewy Zakrzewskiej do prezydenta Olsztyna.

Prezydent wtedy odpisał: "(…) aktualna sytuacja budżetowa Gminy Olsztyn nie pozwala na przeprowadzenie tak szeroko zakrojonych prac drogowych bez ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne. Informuję, że w bieżącym roku zrealizowany został pierwszy etap modernizacji ul. Hozjusza w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Jednocześnie przypominam, że kolejny etap modernizacji przedmiotowej ulicy został zgłoszony przez mieszkańców i poddany pod głosowanie również do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego — projekt nr 102 pn. „Bezpieczne Redykajny — Remont nawierzchni jezdni ulicy Hozjusza wraz z opaską”.

