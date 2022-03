Główne wejście do Urzędu Miasta będzie dziś zamknięte. Kolejne prace na ratuszowej wieży

Silne wiatry w połowie lutego nie tylko połamały drzewa, ale także przekrzywiły iglicę na ratuszowej wieży. Do ściągnięcia niebezpiecznej konstrukcji władze miasta początkowo wyznaczyły strażaków, jednak szybko się okazało, że to zadanie przekracza ich możliwości, dlatego konieczne było zatrudnienie specjalistów.

Ekipa demontażowa zatrudniona przez ratusz sprawnie uporała się z ściągnięciem kuli wraz z iglicą na ziemię, okazuje się, że to jednak jeszcze nie koniec prac.

Już dziś (środa 16 marca) realizowany będzie ciąg dalszy prac na szczycie ratuszowej wieży. Po demontażu kuli wraz z chorągiewką wiatrową, nastąpi demontaż kolejnej części iglicy.

W związku z tym między 9:00 a 15:00 będzie zamknięte główne wejście do ratusza. Do budynku urzędu miasta będzie można dostać się tylko od strony ul. Ratuszowej. Nie będzie też przejścia chodnikiem wzdłuż ul. 1 Maja między ul. Ratuszową a pl. Jana Pawła II. Także plac przed ratuszem zostanie wyłączony z użytku. Wejście do Urzędu Miasta - tak jak poprzednio - będzie możliwe tylko tylnymi drzwiami.

Koszt wszystkich prac to około 32 tys. zł.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych prac i napraw iglica wróci na swoje miejsce.

— Po naprawie kula wróci na swoje miejsce i mam nadzieję, że przez kolejne lata będzie się opierała wichurom, które, jak sami ostatnio doświadczyliśmy, potrafią pokazywać swoją niszczycielską moc — zapewnia Piotr Grzymowicz prezydent Olsztyna.

Karol Grosz