Kayah gwiazdą Kortowiady 2022

Na scenie w kampusie akademickim UWM wystąpi jedna z najpopularniejszych polskich gwiazd ostatniego ćwierćwiecza. Kayah dołączyła do grona artystów festiwalu studenckiego w Olsztynie. Kortowiada 2022 odbędzie się w dniach 1-4 czerwca.

Uczestnicy 61. edycji Kortowiady będą mieli szansę na żywo przekonać się, jak niesamowitą energią dzieli się ze sceny Kayah. Autorka „Supermenki” jest jedną z najbardziej charyzmatycznych i wszechstronnych polskich artystek. Choć ma niezwykły dar do tworzenia radiowych przebojów („Prawy do lewego” czy „Testosteron” to jedne z wielu przykładów), jej twórczość nie daje się zaszufladkować. Wokalistka nagrywała albumy zdradzające jej fascynację folkiem, muzyką klubową, soulową, jazzową, a nawet klasyczną. Jest kompozytorką i autorką tekstów, a jako współwłaścicielka firmy fonograficznej, wspiera i promuje utalentowanych artystów.

Przez ponad 25 lat swojej działalności muzycznej współpracowała z licznym gronem muzyków z całego świata: od Gorana Bregovića po Cesarię Evorę. Śpiewała po polsku, hebrajsku, arabsku oraz w jidysz i ladino.

Przez lata obecności na scenie i zaangażowania w działalność promującą polską muzykę, Kayah zasłużyła sobie na status kobiety-instytucji. Podczas koncertów jest jednak przede wszystkim żywiołową i charyzmatyczną wokalistką, zdolną porwać do wspólnej zabawy ludzi z różnych muzycznych światów. O tym, czym zaskoczy uczestników Kortowiady, przekonamy się już 3 czerwca. Wtedy to głos Kayah zabrzmi nad Jeziorem Kortowskim.

Poza Kayah na kortowiadowej scenie głównej zaprezentuje się jeszcze 14 innych gwiazd. Do tej pory na liście wykonawców znaleźli się: Kaśka Sochacka, Baranovski, Happysad, Vito Bambino, Kwiat Jabłoni, Enej, Tymek, PRO8L3M i Łydka Grubasa.

Olsztyńskie juwenalia, będące wyjątkowym punktem na mapie festiwali studenckich w Polsce, rozpoczną się 1 czerwca i potrwają cztery dni. Karnety dostępne są w sprzedaży internetowej: www.bilety.kortowiada.pl . Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami tzw. certyfikaty covidowe nie są wymagane.

Kortowiada to nie tylko koncerty na scenie głównej. Samorząd studencki UWM, będący jednym z organizatorów Kortowiady, już zapowiada szereg wydarzeń towarzyszących: sportowych, artystycznych i integracyjnych. Dla fanów imprez w słuchawkach przygotowany zostanie np. namiot Silent Party. Będzie on działał przez wszystkie juwenaliowe dni.

Warto pamiętać, że zgodnie z tradycją Kortowiady i z myślą o studentach i pracownikach UWM, przygotowane zostaną koszulki wydziałowe. Ich projekty można obejrzeć na stronie internetowej Kortowiady . Tam też znajdują się informacje o tym, jak zamawiać T-shirty uprawniające m.in. do biletów ulgowych na imprezę Silent Party.

Organizatorami Kortowiady są Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (reprezentowany w tym zakresie przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie) oraz Fundacja Samorządu Studentów UWM.

Biuro Prasowe Kortowiady