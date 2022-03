Mieli sporo narkotyków. Policja szybko ich złapała

Miniony weekend na drogach nie należał do najbezpieczniejszych. Doszło do 16 kolizji, a jedna osoba znalazła się w szpitalu. Policjantom również udało się zatrzymać kierowców jadących pod wpływem narkotyków ze sporym zapasem substancji zakazanych w samochodzie.

W sobotę (12 marca) policjanci na jednej z olsztyńskich ulic zatrzymali do kontroli osobowe audi, za którego kierownicą siedział 25-letni mieszkaniec Kętrzyna. W trakcie czynności w pojeździe funkcjonariusze znaleźli woreczek foliowy z zawartością białej substancji. Później kolejne partie narkotyków znaleziono w mieszkaniu 25-latka - funkcjonariusze zabezpieczyli metamfetaminę, substancję 2 C-B oraz mefedron o łącznej masie ponad 40 gramów. Materiał przekazano do dalszych badań laboratoryjnych. Policjanci podejrzewali, że kierowca może być pod wpływem środków odurzających, więc przewieźli go do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań.

Natomiast w niedzielę (13 marca) funkcjonariusze zatrzymali osobowego forda. Zarówno 27-letni kierowca, jak i jego 22-letni pasażer zachowywali się bardzo nerwowo. Szybko okazało się dlaczego. Przy 22-latku znaleziono woreczek foliowy z zawartością zielonego suszu roślinnego – najprawdopodobniej marihuany, a 27-latek przyznał, że przed podróżą zażywał narkotyki. Badanie policyjnym alkomatem nie wykazało w jego organizmie alkoholu, ale kierującemu pobrano krew do badań, aby stwierdzić, czy nie wsiadł za kierownicę auta pod wpływem środków odurzających.

Kierowcy usłyszeli zarzuty posiadania substancji zabronionych, za co grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli okaże się, że kierowcy prowadzili auta pod wpływem narkotyków, to będzie grozić im kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna.