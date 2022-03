Mieszkańcy Olsztyna biorą sprawy w swoje ręce. Sami posprzątają śmieci

W przeddzień wiosny grupa aktywistów z Olsztyna postanowiła posprzątać park Kusocińskiego, czyli jedną z wizytówek miasta, której krajobraz psują zalegające śmieci. Początek akcji w niedzielę o godz. 10. Miejsce zbiórki to wejście do parku od strony Teatru Lalek.

Wydarzenie "Wiosna, ach to Ty" to oddolna grupa mieszkańców Olsztyna, którym przeszkadzają zalegające w mieście śmieci. Zamiast narzekać, organizatorki akcji postanowiły wziąć śmieci w swoje ręce i umieścić je w odpowiednich workach.

Agata Szerszeniewicz, organizatorka wydarzenia — Pety, puszki po piwach, plastikowe butelki czy reklamówki nie biorą się w parkach znikąd. Według danych GUS w Polsce w 2020 r. wytworzono 13 117 tys. ton odpadów komunalnych (warmińsko-mazurskie 432 tys. ton) co stanowi wzrost o 2,9% w stosunku do 2019 r. i oznacza, że mamy też więcej odpadów na jednego mieszkańca Polski, z 332 kg do 342 kg — podsumowuje Agata Szerszeniewicz. — Ze skwerów, parków i lasów korzystamy wszyscy. Widzimy je, spacerujemy po nich, bawimy się w nich czy odpoczywamy. Dla dzikich zwierząt tereny te są domem. W Olsztynie jest wiele miejsc, w których śmieci są widoczne. Dużo mówi się przy tym o obowiązku służb komunalnych i za mało o naszej roli jako mieszkanek i mieszkańców miasta — mówi, organizatorka wydarzenia — Pety, puszki po piwach, plastikowe butelki czy reklamówki nie biorą się w parkach znikąd. Według danych GUS w Polsce w 2020 r. wytworzono 13 117 tys. ton odpadów komunalnych (warmińsko-mazurskie 432 tys. ton) co stanowi wzrost o 2,9% w stosunku do 2019 r. i oznacza, że mamy też więcej odpadów na jednego mieszkańca Polski, z 332 kg do 342 kg — podsumowuje

I dodaje: Jeśli osoby korzystające z przestrzeni miejskiej same nie przestaną śmiecić, do czego może przyczynić się między innymi własny przykład, brak społecznego przyzwolenia i edukacja, to odpadów w parkach i na ulicach będzie coraz więcej. Dbajmy o wciąż istniejące zielone miejsca w Olsztynie.

Czy to wyręczanie służb miejskich?

Okazuje się, że nie do końca. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu skupia swoją uwagę na usuwaniu pozostałości po Akcji Zima, do tego na olsztyńskich drogach o poranku dalej może być ślisko, przekonały nas o tym ostatnie przymrozki. Uwaga drogowców w tej chwili jest skupiona w większości na drogach. Jednak nie zaniedbują oni swoich obowiązków jeśli chodzi o opróżnianie śmietników.

—Parki sprzątane są regularnie, przynajmniej dwa razy w tygodniu — zapewnia nas Michał Koronowski ze ZDZiT-u — Kosze w parkach oczyszczane są dwa razy w weekendy i trzy razy w dni robocze. Krotność dostosowywana jest do liczby osób odwiedzających parki, dlatego w okresie letnim zostanie zwiększona. Kosze na śmieci na terenach rekreacyjnych opróżniane są zarówno w weekendy, jak również – jedno-, dwu- lub trzykrotnie - w dni robocze, co jest uzależnione w tym przypadku od ich lokalizacji. Natomiast kosze w pasie drogowym oraz na placach zabaw – opróżniane są raz dziennie — wyjaśnia Michał Koronowski.

Za akcję sprzątania parku Kusocińskiego odpowiadają olsztyńskie aktywistki, które tworzą koletyw: Marta Kamińska, Klaudia Karczewska, Weronika Hause, Magdalena Zuba i Agata Szerszeniewicz.

Do sprzątania parku Kusocińskiego może przyłączyć się każdy mieszkaniec Olsztyna, wystarczy przynieść ze sobą dobre chęci. W niedzielę będziemy relacjonować dla was akcję sprzątania parku.

Do tematu wrócimy.

Karol Grosz