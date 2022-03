Zorza polarna na Warmii i Mazurach. Niezwykle rzadkie zjawisko

Zorza polarna to dość częsty widok w najbardziej wysuniętych na północ krajach. W Polsce są one rzadkością, a żebyśmy mogli je zaobserwować musi dojść do naprawdę mocnego rozbłysku słońca. Na facebookowym fanpage "Z głową w gwiazdach" prowadzonym przez miłośnika astronomii możemy przeczytać, że do podobnego zjawiska może dojść już w najbliższy czwartek.

Aktywny region 2965 skierowany frontalnie w stronę Ziemi, przed chwilą wygenerował rozbłysk słoneczny klasy M2.01. To dosyć silny rozbłysk! W ciągu najbliższych godzin będziemy oczekiwali potwierdzenia, czy w ślad za tym zdarzeniem poleciał w kosmos kolejny koronalny wyrzut masy (CME).

Pozycja aktywnego regionu sprzyja powstaniu tzw. full halo CME. Jeśli ono nastąpi, to za ok. 3 dni (czwartek?) szykuje się kolejna szansa na silne zorze.— pisze Karol Wójcicki na facebookowym fanpage "Z głową w gwiazdach"

Zorzę polarną z Mikołajek (woj, warmińsko-mazurskie) uchwycił Mateusz Klimek.

kg