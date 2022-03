Nowy park w Olsztynie już wygląda imponująco... a to dopiero początek [VIDEO]

Zbiornik retencyjny między Nagórki i Jarotami i zwycięzca zeszłorocznej edycji OBO czyli "Park Nagórki-Jaroty" to bliscy przyjaciele. Pusty teren pomiędzy dwoma osiedlami w Olsztynie powoli się zabudowuje a już teraz efekt jest imponujący. A przecież to jeszcze nie koniec.

"Zbiornik retencyjny" to niezbyt atrakcyjne stwierdzenie, jednak już "Park Nagórki-Jaroty" już budzi zainteresowanie. Na nieco podmokłym terenie pomiędzy Nagórami i Jarotami powstaje nowy park, który ma szanse stać się jedną z największych atrakcji turystycznych miasta.

Najpierw powstał zbiornik retencyjny

Budowa zbiornika retencyjnego Sikorskiego – Paukszty, to część ogromnego projektu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Olsztyna, dofinansowanego ze środków unijnych. W sumie w Olsztynie powstało 6 nowych zbiorników, a 2 zostały przebudowane.

Finalnie okazuje się, że nie jest to tylko oczko wodne, ale także mnóstwo atrakcji takich jak ścieżki rowerowe, deptaki, place zabaw czy nawet kamienny grill. Finalnie wszystko zostanie częścią parku Nagórki-Jaroty, czyli zwycięzcy zeszłorocznej edycji OBO.

Zbiornik retencyjny to przede wszystkim praktyczne rozwiązania. Retencjonowanie wody rozwiąże problem zalewnia ulic i piwnic mieszkańców podczas ulewnych deszczów. Zgromadzona w ten sposób woda może być użyta przez strażaków lub miejskie służby dbające o zieleń. Poza takimi, praktycznymi rozwiązaniami, mieszkańcy zyskają niemal 4 hektarowy, oświetlony, klimatyczny park z fontanną, tarasami, grillami, trampolinami, placem zabaw i ścieżkami spacerowymi i rowerowymi. Park, w którym posadzonych zostało 150 drzew, tysiące krzewów i bylin.

Niedługo powstanie park

Społeczna inicjatywa dwóch olsztyńskich radnych przewiduje budowę pieszych i rowerowych połączeń terenów zielonych na granicy Nagórek i Jarot. Pomysł na budowę parku nie powstał w zeszłym roku. Inicjatywa zagospodarowanych nieużywanych, podmokłych terenów leżących pomiędzy największymi olsztyńskimi sypialniani była przedmiotem dyskusji mieszkańców od wielu lat.

Po kilku nieudanych próbach realizacji projektu dwóch olsztyńskich radnych: Paweł Klonowski i Łukasz Łukaszewski postanowiło zgłosić go do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Po rozpisaniu planów i szczegółowym przedstawieniu swojej wizji projekt trafił do głosowania. Okazało się, że inicjatywa przypadła do gustu mieszkańcom, którzy zdecydowaną większością głosów wybrali projekt parku Nagórki-Jaroty do realizacji.

Park będzie otwarty na Nagórki i Jaroty, a wszystko zostanie zbudowane wokół zbiornika retencyjnego. Nasadzimy w parku ponad 150 drzew. To pewna rekompensata za wycinki pod nową linię tramwajową.

Pojechaliśmy zobaczyć jak idzie budowa

A ze sobą zabraliśmy dyrektora Krzysztofa Śmiecińskiego, dyrektora ratuszowego Wydziału Inwestycji Miejskich oraz Pawła Klonowskiego i Łukasza Łukaszewskiego, inicjatorów projektu OBO "Park Nagórki-Jaroty".

Na jakim etapie znajdują się inwestycje? O tym opowiedzą panowie w materiale wideo poniżej.

Karol Grosz