Uśmiechy przeplatane łzami

Około 140 wojennych uchodźców, z tego połowa to dzieci, przebywa w Archidiecezjalnym Ośrodku Charytatywnym Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach koło Stawigudy. Znaleźli tam bezpieczną przystań po tym, jak musiały uciekać przed Rosjanami.

— Pierwsze dni były pełne lęku, obaw, teraz czują się bezpiecznie. Osoby, które do nas trafiły zaczynają się otwierać — mówi ks. Dariusz Sonak, dyrektor ośrodka w Rybakach. — Otaczamy je opieką i medyczną i psychologiczną. Mamy też warunki do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych, więc też mogliśmy się nimi zaopiekować. Mamy duże wsparcie władz gminy jak i wielu osób, nie tylko z gminy Stawiguda.

Co ważne, w ośrodku będą prowadzone zajęcia m.in. nauki języka polskiego oraz różnego rodzaju warsztatów. Wszystko po to, by choć w pewnym stopniu odciągnąć uciekinierów od wojny, by przynajmniej na chwilę nabrały oddechu.

— Chodzi o to, by osoby, które przyjęliśmy, nie miały poczucia, że są u nas tylko po to, żeby „być”, ale by mogły się rozwijać i aklimatyzować — wyjaśnia ksiądz Dariusz Sonak.

W pomoc angażują się także działający na lokalnym rynku przedsiębiorcy.

— Zakupiliśmy najpotrzebniejszy sprzęt. Przedsiębiorcy działający na terenie gminy starają się pomagać, ale też władze gminy i mieszkańcy są zaangażowani — mówi Rafał Szczepański, który inwestuje na terenie gminy Stawiguda. — To, że tymi osobami trzeba się zaopiekować, to jest po prostu konieczność. Angażowanie swojego potencjału, który na przykład ja posiadam, w pomoc, jest oczywiste. Działania muszą być podejmowane na różnych szczeblach, to jest trudne, ale trzeba się starać, by uchodźcy czuli się u nas bezpiecznie. Mamy do czynienia z pospolitym ruszeniem i widząc to, serce rośnie.

Jak dodaje, ważna jest pomoc dzieciom, które zostały wyrwane ze swoich środowisk. Chodzi na przykład o zapewnienie zabawek czy choćby kolorowanek.

Z kolei z z okazji Dnia Kobiet panie przebywające w ośrodku odwiedził wójt gminy Stawiguda Michał Kontraktowicz.

— Były kwiaty, był poczęstunek, były uśmiechy, Ale te uśmiechy były przeplatane łzami. Te kobiety cały czas są myślami w swoim kraju, ze swoimi mężczyznami, którzy walczą. Ale są jednocześnie bardzo wdzięczne za to, jaką pomoc Polacy im udzielają. Podkreślają, że nie chcą dla nas stanowić ciężaru, chcą wrócić do siebie, kiedy już zapanuje pokój. My jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy się przygotować na długofalową pomoc — mówi Michał Kontraktowicz.

I podkreśla, że w udzielaniu pomocy uchodźcom wojennym ważne są nie tylko duże ośrodki miejskie, ale też mniejsza, jak gmina Stawiguda.

— To wielka odpowiedzialność, bo nie możemy przestać myśleć o naszej społeczności, musimy wszystko wyważyć, pomagać w sposób zrównoważony — dodaje.

Łukasz Razowski