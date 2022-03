Nazwy rond do zmiany

Jak tylko pojawiły się pierwsze informacje dotyczące rosyjskiej agresji w stosunku do Ukrainy, mieszkańcy Elbląga apelowali o zmiany. Tabliczka z napisem "Rondo Kaliningrad" była regularnie zasłaniana czarną folią, a w którymś momencie ozdobiono ją nawet ukraińską flagą.

Z inicjatywą zmiany nazw rond Kaliningrad i Nowogródek wystąpił też prezydent Witold Wróblewski, ogłaszając najpierw zerwanie współpracy z Bałtijskiem, Kaliningradem, Nowogrodem Wielkim i Nowogródkiem.

— W ślad za zerwaniem współpracy z miastami partnerskimi należy usunąć z przestrzeni publicznej naszego miasta nazwę "Rondo Kaliningrad". To wyraz solidarności z narodem ukraińskim — przekazuje prezydent Elbląga.

I wskazuje, że rondo zlokalizowano w ciągu al. Grunwaldzkiej, powinno zostać nazwane na cześć bitwy pod Grunwaldem.

— Dla upamiętnienia jednej z największych bitew w historii średniowiecznej Europy — wskazuje Wróblewski w uzasadnieniu.

— Bitwa pod Grunwaldem została stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku między siłami zakonu krzyżackiego a wojskami Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Bitwa zakończona zwycięstwem wojsk polsko-litewskich i pogromem sił krzyżackich, nie została wykorzystana do całkowitego zniszczenia zakonu. Wynik bitwy miał istotny wpływ na ówczesne stosunki polityczne, ponieważ wyniósł dynastię jagiellońską do rangi najważniejszych w Europie, natomiast Zakon Krzyżacki już nigdy nie osiągnął dawnej świetności — przypomina prezydent Elbląga.

Dotychczasowe rondo Nowogródek nosiłoby za to nazwę "Rondo Bitwy Warszawskiej".

— Jako hołd dla bohaterów wojny polsko-bolszewickiej — podkreśla Wróblewski.

I dodaje: — Bitwa Warszawska nazywana cudem nad Wisłą, to operacja wojskowa stoczona w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku pomiędzy oddziałami radzieckiej Armii Czerwonej a armiami Wojska Polskiego zgrupowanymi nad Wisłą. Doskonały radiowywiad, złamanie rosyjskich szyfrów oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy przez polskie dowództwo dały ogromną przewagę informacyjną, dzięki której manewr polskiej kontrofensywy się powiódł. Zwycięstwo strony polskiej w bitwie radykalnie zmieniło losy wojny polsko-bolszewickiej, pozwoliło zachować niepodległość odradzającej się Rzeczypospolitej, a także przekreśliło radzieckie plany ofensywy na Europę Zachodnią oraz plany wywołania międzynarodowej rewolucji.

— Dziś, pomimo wieloletnich, bardzo dobrych kontaktów z przedstawicielami i mieszkańcami białoruskiego Nowogródka, nie można przejść obojętnie wobec toczącej się wojny oraz pogwałcenia wszelkich zasad przez agresorów wobec suwerennej Ukrainy. W ten sposób należy pokazać, że nie ma zgody na działania zbrojne, a tym samym nie ma możliwości pozostawienia funkcjonującego w przestrzeni miejskiej Ronda Nowogródek — wskazuje prezydent Elbląga.

Oba wnioski — zarówno ten dotyczący zmiany nazwy ronda Kaliningrad, jak i zmiany nazwy ronda Nowogródek, zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję do spraw nadawania nazw w Elblągu.