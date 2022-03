Polska jest mocnym elementem NATO

— Żołnierze Wojska Polskiego ramię w ramię z żołnierzami Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji, tu na polskiej ziemi, dbają o nasze bezpieczeństwo. (…)To jest niezwykle ważne dla naszej przyszłości, to jest niezwykle ważne dla tego, żeby kolejne pokolenia mogły żyć w wolnym kraju, żeby mogły ze sobą współpracować, żeby mogły się rozwijać — mówił szef MON w czasie spotkania z żołnierzami wielonarodowej grupy bojowej eFP NATO.

— Dziękuję żołnierzom za ich codzienną służbę, zarówno tu, w Bemowie Piskim, jak i w południowo-wschodniej części naszego kraju. Dzięki właśnie tej służbie Polska jest bezpieczna, państwa wschodniej flanki NATO są bezpieczne — podkreślił minister.

Polska została członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego 12 marca 1999 r. Przez 23 lata nasza pozycja w NATO stale rosła a Polska jest postrzegana jako wiarygodny i solidny sojusznik. Polscy żołnierze aktywnie uczestniczą w misjach i operacjach wojskowych NATO, służą także w strukturach wysuniętej obecności NATO na wschodniej flance - na Łotwie i w Rumunii.

— Jesteśmy wdzięczni za obecność wojsk sojuszniczych w Polsce, ale też chcę podkreślić, że Polska nie tylko jest biorcą tego bezpieczeństwa, które daje Sojusz Północnoatlantycki, ale także jesteśmy aktywni jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa naszym sojusznikom. Dlatego żołnierze Wojska Polskiego służą na Łotwie, w Rumunii, na misjach Sojuszu Północnoatlantyckiego, wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba — mówił minister Mariusz Błaszczak.

W Bemowie Piskim stacjonuje wielonarodowa batalionowa grupa bojowa w ramach inicjatywy eFP (enhanced forward presence) z USA jako państwem ramowym. Ponadto służą tam sojusznicy z Rumunii, Wielkiej Brytanii i Chorwacji. Na co dzień grupa współdziała z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną. Podobnie jak w przypadku pozostałych batalionowych grup bojowych eFP w Europie, jej działania są koordynowane przez Wielonarodową Dywizję Północny Wschód w Elblągu.

Podczas spotkania z żołnierzami minister Mariusz Błaszczak podkreślił także kwestie związane z budową silnego i nowoczesnego wojska. — Wczoraj Sejm Rzeczypospolitej uchwalił ustawę o obronie Ojczyzny. To bardzo ważny dokument, to ustawa, która daje fundament do dalszego rozwoju Sił Zbrojnych RP. Jeśli słyszycie Państwo, że ktoś mówi, że Wojsko Polskie powinno być nieliczne, ale dobrze uzbrojone, to pamiętajcie o tym, że to jest tylko część prawdy. Powinno być dobrze uzbrojone, ale powinno być liczne. Żadna armia, która jest nieliczna, nie może być silna, a my chcemy i dążymy do tego, żeby Wojsko Polskie było silne, a więc Wojsko Polskie będzie także rozwijało się liczebnie — podkreślił minister.

W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Sojusz wzmacnia swoich sojuszników na wschodniej flance NATO oraz monitoruje potencjalne zagrożenia. W ramach wzmocnienia polityki odstraszania, do Polski zostały przerzucone w lutym br. dodatkowe pododdziały amerykańskiej 82. dywizji powietrznodesantowej, które intensywnie realizują plan ćwiczeń wraz z Wojskiem Polskim.