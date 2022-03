Ministerstwo Kultury: zapłacimy za przeniesienie "szubienic"

"Są ważniejsze potrzeby". To główny argument tych, którzy nie chcą natychmiast usunąć z centrum Olsztyna Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej. Teraz to już tylko "był" argument. Czy deklaracja Ministerstwa Kultury zmieni nastawienie większości olsztyńskich radnych?

Zwolenników pozostawienia w centrum Olsztyna "sowieckiego sołdata" można policzyć na palcach jednej ręki. Diabeł jednak, jak zawsze, tkwi w szczegółach. Jedni bowiem opowiadają się za standardową ścieżką prawną wiodącą do Głównego Konserwatora Zabytków, który ma skreślić "szubienice" z rejestru zabytków. Drudzy chcą "szybkiej ścieżki", dzięki której możemy pozbyć się pomnika praktycznie od ręki. Za tą pierwszą opowiadają się prezydent Olsztyna i rządząca w ratuszu Koalicja Obywatelska. Za drugą szef olsztyńskiego okręgu PiS Jerzy Szmit i olsztyńscy radni tej partii.

Pomnik czerwonej chwały

Pierwsze próby skasowania postawionego w 1954 roku pomnika z przestrzeni publicznej Olsztyna miały miejsce jeszcze na początku lat 90tych. Szybko jednak ten wyraz chwały Armii Czerwonej wpisano do rejestru zabytków. Od tego momentu o ten argument rozbijały się wszystkie próby przeniesienia pomnika. Podobnie zresztą, jak pomysły opatrzenia go choćby stosowna informacją o mordach i gwałtach popełnionych przez żołnierzy Armii Czerwonej na Warmii i Mazurach w 1945 roku. Status zabytku uchronił go także przed ustawą dekomunizacyjną z 2016 roku. Przeciwnikiem przenoszenia pomnika był prezydent Olsztyna (ale też na przykład Stowarzyszenie Święta Warmia oraz wielu olsztyńskich społeczników i mieszkańców miasta). A to on, w świetle prawa, musiał wystąpić do Generalnego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wykreślenie "Szubienic" z rejestru zabytków

Wszystko zmieniła wojna

Po zaatakowaniu przez Rosję Ukrainy na „Szubienicach” zawisł wielki banner z napisem „Solidarni z Ukrainą”. Między dwoma pylonami został rozpostarty drugi baner z wizerunkiem żołnierza Armii Czerwonej szarpiącego przestraszoną kobietę owiniętą w biało-czerwona flagę i napisem „Pomnik wdzięczności za zniewolenie”.

Wojciech Kozioł, były działacz opozycji antykomunistycznej, który rozwiesił banery, chciał w w ten sposób zaprotestować przeciwko rosyjskiej agresji. To uruchomiło lawinę. — Dzisiaj doskonale rozumiem tę sytuację, w której my również jako Polska jesteśmy. Rozumiem, że w sytuacji barbarzyńskiego najazdu Rosji na Ukrainę po prostu należy zrewidować moje dotychczasowe stanowisko. W obliczu tego, co się stało, kiedy imperialna Rosja po raz kolejny pokazała swoją prawdziwą twarz, w naszej przestrzeni nie ma miejsca dla tego pomnika — powiedział prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Prezydent wystąpił z oficjalnym wnioskiem o wykreślenie pomnika z rejestru zabytków.

Można szybciej

Urzędowa droga wiodąca do decyzji o wykreśleniu pomnika z rejestru zabytków jest najeżona różnymi możliwościami odwlekania takiej decyzji przez zwolenników pozostawienia "Szubienic" w centrum Olsztyna.

Mogliśmy się o tym przekonać, jak to działa, w przypadku olsztyńskiego dworca. Przez upór grupki ludzi uważających, że budynek należy uznać za zabytek, nadal nie mamy nowoczesnego i funkcjonalnego Olsztyna Głównego.

Okazało się jednak, że "Szubienic" można pozbyć się szybciej. Drogę wskazała Magdalena Gawin, Generalna Konserwator Zabytków w latach 2015-2020, która napisała na Twitterze, że pomnik ku czci Armii Czerwonej można usunąć bez skreślenia go z rejestru zabytków. Pomnik można przenieść w inne miejsce, tylko zgodę na to musi wyrazić wojewódzki konserwator zabytków.

— Pomnik można przenieść w inne miejsce — potwierdza Andrzej Kaliczyński, zastępca warmińsko-mazurskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. — Absolutnie nie jest konieczne do tego wykreślenie pomnika z rejestru zabytków. Wystarczy wniosek właściciela pomnika, czyli w tym przypadku władz Olsztyna do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jednak w tej sprawie miasto do nas z takim wnioskiem nie występowało.

— Jeśli mamy bawić się w wykreślanie to może trwać kilka lat. Sytuacja jest wyjątkowa, trzeba najszybciej usunąć sierp i młot z naszego miasta — uważa radny Radosław Nojman z PiS.



Ile to będzie kosztować?

Za takim rozwiązaniem opowiedział się olsztyński PiS. Na ich wniosek w tej sprawie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Temperatura debaty była bardzo gorąca. Padły w niej także deklaracje, że niektórzy z polemistów spotkają się w sądzie. Radni PiS zarzucali prezydentowi, że ten odsuwa w czasie pozbycie się pomnika. Jak to ujął jeden radnych prezydent "mataczy" próbując uzyskać zgodę w Ministerstwie Kultury na zburzenie pomysłu. — Jeśli ja mataczę to pan majaczy — odpowiedział radnemu prezydent Piotr Grzymowicz mówiąc równocześnie, że Olsztyna w tej chwili nie stać na tak kosztowne operacje.

— Rozbiórka będzie dużo tańsza, przeniesienie będzie sporo droższe, chociażby przez warunki konserwatorskie — wyjaśniał prezydent Piotr Grzymowicz — Dotyczy to zarówno etapu projektowania i wykonania koniecznych prac. Na tą chwilę nie potrafię podać kosztów takiej operacji, jednak przeniesienie zabytkowego bunkra z drogi S7 kosztowało prawie 2 mln zł. W przypadku szubienic może być to jeszcze więcej — mówił prezydent na sesji.

— Radni klubu KO są zwolennikami żeby ten pomnik został jak najszybciej usunięty, natomiast problemem są koszty. Uważamy, że nie można teraz poświęcić złotówki, żeby przenosić ten pomnik. Wnioskowanie w tej sprawie do ministra jest dobrym kierunkiem. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź — mówił w czasie sesji radny Łukasz Łukaszewski (klub radnych KO).

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych Prawa i Sprawiedliwości, przeciw było m.in. 13 radnych Platformy Obywatelskiej i prezydenckiego klubu Ponad Podziałami. Czworo nie wzięło udziału w głosowaniu.



Zapłacimy

Dość nieoczekiwanie głos w prawie zabrało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z jednej strony ministerstwo uznało, że " Pomnik, wykonany według projektu Xawerego Dunikowskiego, jednego z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy XX w., więźnia KL Auschwitz, może pozostać objęty ochroną konserwatorską. Z drugiej stwierdziło, że "może zostać przeniesiony z centrum miasta bez pozbawiania go ochrony konserwatorskiej". — Dlatego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rekomenduje przeniesienie pomnika do magazynów jednej z instytucji kultury, gdzie rzeźba Dunikowskiego znajdzie się w odpowiednim otoczeniu jako niesławny relikt pewnej epoki w sztuce.

Co jednak najważniejsze: — MKiDN deklaruje także pokrycie kosztów i pomoc w relokacji pomnika. Wobec powyższego, minister kultury i dziedzictwa narodowego zwraca się do prezydenta Olsztyna o działanie w tej sprawie i niezwłoczne podjęcie decyzji o usunięciu pomnika z przestrzeni publicznej — czytamy w oświadczeniu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zatem teraz piłka leży po stronie prezydenta Olsztyna i koalicyjnej większości w ratuszu.