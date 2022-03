Udział w radzie dodał mi pewności siebie

Krystyna Maria Kijewicz w Społecznej Radzie Seniorów Województwa Warmińsko- Mazurskiego zasiada po raz drugi. Jak sama mówi, udział w radzie pierwszej kadencji dodał jej pewności siebie, również do działania na szczeblu gminy.

— Do Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko- Mazurskiego dostała się pani po raz drugi. Gratuluję.

— Dziękuję. 4 października 2018 roku została zainaugurowana pierwsza kadencja Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Wówczas byłam pół roku na emeryturze i rozpoczęłam działalność społeczną w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, przy Bibliotece Publicznej w Bisztynku. Moją kandydaturę zgłosił Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zostałam również wybrana do ośmioosobowego Zarządu Rady. Zwracałam uwagę na problemy północnej części województwa. Pierwsza kadencja Rady, zakończyła się w październiku 2021 roku, jednak w związku z pandemią inauguracyjną sesję rady będziemy mieli dopiero w marcu. Wtedy też odbędzie się podziękowanie dotychczasowym członkom rady.

— Pandemia opóźniła więc działania Rady.

— Niestety tak. Mamy już z sobą szkolenie, opracowaliśmy główny plan oraz zadania, które chcemy kontynuować podczas drugiej kadencji. Nadal czekamy jeszcze na poszerzenie działań w zakresie określonych już celów. Musimy czekać na ukonstytuowanie rady. Mamy już określone trzy priorytety. Dalsza praca nad praktycznym rozwiązaniem problemu dostępności do lekarzy o specjalności geriatria. Drugim zagadnieniem będzie teleopieka, a trzecim gminne rady seniorów.

— Proszę przybliżyć wspomniane priorytety.

— Chodzi o to, by poprawić dostępność do lekarzy geriatrów na terenie całego województwa. Obecnie w całym województwie mamy tylko dwóch lekarzy tej specjalności, a biorąc pod uwagę ilość seniorów, powinno być ich około sześćdziesięciu.

— Porozmawiajmy o gminnych radach seniorów, ponieważ pani zna problem „od dołu”, czyli w powiecie bartoszyckim.

— Cały czas czekamy na ukonstytuowanie Rady Seniorów w gminach. Z jednej strony włodarze budzą się już do świadomości tego, czego oczekują seniorzy. Z drugiej nadal borykamy się z podstawowymi problemami. Od początku zabiegałam o to, by w Bisztynku powstała Rada Seniorów. Równocześnie prowadzone były też rozmowy, o powstaniu Powiatowej Rady Seniorów, tym tematem zajmowała się pani Katarzyna Basak ze Starostwa. W Bartoszycach nadal nie ma Rady Seniorów, nad czym boleję. Utknęły również prace nad powołaniem Powiatowej Rady Seniorów. Nadal w powiecie istnieje tylko rada seniorów w Bisztynku, nie wiem czy obecnie funkcjonuje już rada seniorów w gminie Górowo Iławeckie natomiast w przeszłości podejmowano już działania podejmowane w tym kierunku.

— Czy działalność w radzie na szczeblu wojewódzkim ma przełożenie na powiat?

— W radzie nie reprezentujemy poszczególnych grup lokalnych. Jednak problemy, które rada seniorów ma rozwiązać dotyczą mieszkańców całego województwa. Podam przykład z Bisztynka. Problemem jest choćby brak aktualnego rozkładu jazdy na przystankach. Nie zajęła się tym żadna organizacja, a pojedyncze osoby nie są poważnie traktowane przez przewoźników. Rada Seniorów w Bisztynku wystosowała do burmistrza prośbę, by przewodnicy uaktualnili rozkłady jazdy. Dopiero wtedy nasz głos został usłyszany.

— Co powiedziałaby pani samorządom z naszego powiatu?

— W perspektywie każda Gmina powinna mieć Radę Seniorów i szczycić się tym. Kończymy etap pracy zawodowej, ale zostaje nam mądrość życiowa wynikająca z wykształcenia i nabytych doświadczeń, które chętnie przekażemy w swoich społecznych działaniach.

— Doświadczenie z pierwszej kadencji się przydaje?

— Oczywiście. W nowej radzie ma je połowa członków. Po pierwszej kadencji rady pomyślałam: „dlaczego nie mogą zainteresować się nią również osoby, które pełniły kiedyś ważne stanowiska. Teraz to się zmieniło. Mam też wrażenie, że rada dojrzewa. W pierwszej kadencji uczyliśmy się, ale też odważnie mówiliśmy o tym, czego seniorem potrzeba. Na przykład wybudowanie domu seniora. Liczę na to, że będziemy teraz podejmować nowe zadania i będziemy skuteczniejsi.

— Na działaniach rady zyskują społeczności. A pani osobiście?

— Udział w Społecznej Radzie Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego pierwszej kadencji dodał mi dużo pewności siebie, również do działania na szczeblu gminy. Zdaję sobie sprawę, że gdybym sama nie była w Wojewódzkiej Radzie Seniorów, to prawdopodobnie rady w gminie Bisztynek by nie było. Udział w radzie dodał mi dużo determinacji, a oczywiście wielką wartością dodaną są też osoby, które poznałam. Otrzymałam szansę uczestniczenia w wielu szkoleniach. Spotykałam się z przedstawicielami różnych organizacji senioralnych na terenie naszego powiatu, za pośrednictwem Starostwa Powiatowego. Pytań i problemów jest wiele. Rada seniorów działa w imieniu wszystkich seniorów również tych którzy nie chcą się zrzeszać w organizacjach. Dużo działamy oddolnie, np. organizując spotkania z lekarzem, rzecznikiem osób starszych i policją, która ma nas nauczyć jak sobie radzić w świecie oszustów,

których ofiarami najczęściej są osoby starsze.

— Proszę o podsumowanie naszej rozmowy.

— Szanujmy się wzajemnie, korzystając z bogactwa każdego pokolenia. Współpracujmy dla dobra wszystkich. Pomóżmy wyjść z domów, tym seniorom, którzy są wykluczeni społecznie z rożnych względów. Możemy pracować czterdzieści lat i tyle samo lat być seniorem. I jak ma wyglądać wtedy ta część życia ? Bez wsparcia państwa może być nijaka. Chcemy, tez by docenić aktywnych seniorów, zachęcać do aktywności tych, którzy siedzą w domu. Bądźcie aktywni, uczestniczcie w działaniach, to gwarancja zdrowego starzenia się. „Ukoronowaniem życia nie jest wiedza, lecz działanie” Thomas H. Huxley

— Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę skuteczności w radzie.

Dariusz Dopierała