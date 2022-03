Upili się i ukradli paliwo ze stacji. Policja już ich ma

Wczoraj (10 marca) po godzinie 20:00 mundurowi zostali poinformowani o kradzieży paliwa na terenie gminy Iława. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce, gdzie ustalili pojazd, do którego zostało zatankowane paliwo oraz w jaką stronę pojechał. Jak się okazało, miał być to daewoo o początkowych numerach CB. Funkcjonariusze ruszyli we wskazanym kierunku i na jednym z iławskich parkingów ujawnili samochód, jednak już z innymi tablicami rejestracyjnymi.

Policjanci wylegitymowali mężczyzn będących w aucie, sprawdzili ich oraz pojazd w policyjnych systemach, a także skontrolowali samochód. Okazało się, że daewoo nie należy do żadnego z nich, a w pojeździe na tylnej kanapie leży tablica rejestracyjna od renaulta, na którą dokonano kradzieży paliwa. Jak ustalili mundurowi, 23–latek, który siedział za kierownicą, nie posiadał uprawnień do kierowania vw, ale miał 0,5 promila alkoholu w organizmie. Tymczasem pasażer miał zatrzymane uprawnienia do kierowania samochodem, a w organizmie 1,5 promila alkoholu.

Ustalono, że 30–latek przyjechał daewoo na stację benzynową, po czym zamienił się z 23–latkiem miejscami i to on dalej kierował samochodem. Funkcjonariusze oddali auto jak i tablice rejestracyjne właścicielom. Natomiast mężczyźni ze swojego zachowania w najbliższym czasie będą tłumaczyć się przed sądem.

eka / KPP Iława