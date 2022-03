Wiceprezydent USA pełna podziwu: Świat obserwuje Polskę, przywódców i ludzi. Widzimy coś absolutnie niesamowitego

Kamala Harris wychwala Polaków: „Niesamowite akty hojności i dobra”

Chciałabym zwrócić się bezpośrednio do Polaków: przekazałam prezydentowi (Andrzejowi Dudzie), że pod jego przywództwem widzimy coś absolutnie niesamowitego. Świat obserwuje Polskę, przywódców Polski i ludzi mieszkających w Polsce. To są niesamowite akty hojności i dobra

— powiedziała na konferencji prasowej wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.

Nawiązując do wsparcia udzielanego przez Polaków uchodźcom z Ukrainy po rosyjskiej agresji na ten kraj, Harris powiedziała:

Widzieliśmy patrząc na obrazy w telewizji, na zdjęcia, zwykłych ludzi, którzy wykonują coś niesamowitego zapewniając wsparcie dla osób, które są dla nich obce.

Skierowała także podziękowania od obywateli amerykańskich dla wszystkim Polaków za ich postawę.

To pokazuje najlepszą twarz każdego z nas

— podkreśliła Kamala Harris.

Systemy Patriot zostały dostarczone do Polski!

Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem RP Andrzejem Dudą wiceprezydent USA podkreśliła, że jest w Warszawie, żeby zrobić to, co trzeba, aby wzmocnić wsparcie dla Polski, a także dla sojuszników Stanów Zjednoczonych poprzez sojusz między Unią Europejską a NATO, „w szczególności w kontekście przerzucania wojsk”.

Ostatnio dokonaliśmy przerzutu dodatkowych 4,7 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski. I to jest elementem dodatkowym oprócz poprzedniej rotacji 5 tys. żołnierzy amerykańskich w Polsce

— poinformowała Harris.

Przypomniała, że Stany Zjednoczone zdecydowały się „przekierować dwie baterie Patriotów do Polski”.

Mogę dzisiaj ogłosić, że zrealizowaliśmy to. Te systemy Patriot zostały do Polski dostarczone. Robimy to w ramach przypomnienia, a także zademonstrowania naszego zaangażowania i zobowiązania co do bezpieczeństwa naszych sojuszników, a w szczególności wobec Polski w tym momencie, w tym czasie

— oświadczyła wiceprezydent.

Zobowiązanie USA do realizacji art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego jest niepodważalne

Wiceprezydent USA mówiła, że rozmawiali z prezydentem Dudą o tym, że Stany Zjednoczone i Polska mają specjalną relację.

Mamy również znaczącą grupę Amerykanów polskiego pochodzenia w moim mieście Los Angeles, ale także na terenie całych Stanów Zjednoczonych i rozumiemy, jak bardzo ważne są nasze relacje na każdym poziomie: na poziomie dyplomatycznym, ale także kulturowym, ciągnące się przez pokolenia

— powiedziała Harris

W duchu tych relacji oraz naszego wspólnego zaangażowania zobowiązujemy się do długotrwałych, międzynarodowych wzajemnych relacji

— dodała.

Rozmawialiśmy w szczególności o tym, co dla nas jest tak bardzo ważne w kontekście zobowiązania Stanów Zjednoczonych w stosunku do realizacji art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. Zobowiązanie USA do realizacji art. 5. jest nienaruszalne. Stany Zjednoczone są przygotowane do tego, aby bronić każdego centymetra terytorium NATO. Stany Zjednoczone poważnie przyjmują, że atak na jednego jest atakiem na wszystkich

— zadeklarowała.

Przyjaźń Polski i USA być może silniejsza niż kiedykolwiek w historii

Prezydent Andrzej Duda i wiceprezydent Kamala Harris byli pytani na konferencji prasowej po spotkaniu w Belwederze, czy rzeczywiście przyjaźń polsko-amerykańska nie była tak silna jak obecnie i czy przełoży się to na trwałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce.

Relacje między Stanami Zjednoczonymi a Polską są głębokie, trwałe i silne

— podkreśliła Harris. Jak dodała, ostatnio „jeszcze nabrały siły”.

To co widzimy teraz pokazuje, że ta przyjaźń i relacje między Stanami Zjednoczonymi a Polską są bardzo mocne



— zapewniła wiceprezydent USA.

Andrzej Duda przypomniał, że gdy w 2015 roku rozpoczynał swoją prezydenturę, wiedział, że właśnie obecność wojsk amerykańskich w Polsce będzie gwarantem bezpieczeństwa Polski. Przytoczył też słowa prezydenta Lech Kaczyńskiego z 2008 r., że agresywna Rosja nie poprzestanie na ataku w 2008 roku na Gruzję, bo jeśli NATO nie przeciwstawi się Rosji twardo, być może prędzej czy później jej ofiarą padnie Polska.

Rozpoczynając wtedy moją prezydencką służbę wiedziałem, że muszę uczynić wszystko, aby Polskę przed tym ochronić

— podkreślił Duda. Jak zaznaczył, wtedy właśnie dzięki wsparciu prezydenta USA Baracka Obamy uzyskaliśmy stałą obecność amerykańską na wschodniej flance NATO, po raz pierwszy, odkąd w 1999 roku przystąpiliśmy do NATO.

To właśnie szczyt NATO w Warszawie (w 2016 roku), przede wszystkim decyzjami prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego współpracowników, ale także reszty sojuszników, doprowadził do stałej obecności na wschodniej flance Sojuszu

— zauważył prezydent RP.

Jak przypomniał, od tego czasu jest w Polsce rotacyjna ale trwała obecność armii amerykańskiej.

To był przełom, jeśli przypomnimy słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który powiedział do mnie w 2008 roku: Andrzej, wtedy kiedy na naszej ziemi znajdą się amerykańscy żołnierze, znajdą się amerykańskie instalacje militarne, znajdzie się amerykański ekwipunek militarny, cały świat będzie wiedział, że to już nie jest rosyjska strefa wpływów

— mówił Duda.

To jest właśnie prawdziwa przyjaźń, jak powiedziała dzisiaj pani wiceprezydent, „friend in need is a friend indeed”

— zauważył Duda, a Kamala Harris zareagowała śmiechem.

Cieszę się ogromnie z tego, że dzisiaj kiedy jesteśmy w potrzebie, Stany Zjednoczone decyzją pana prezydenta Joe Bidena przysyłają dodatkowych żołnierzy i zapowiadają kolejne wzmocnienie obecności amerykańskiej w naszej części Europy

— mówił prezydent.

Przyjaźń polsko-amerykańska na przestrzeni 7 lat mojej prezydentury jest silniejsza niż kiedykolwiek. Dzisiejsza obecność w Warszawie pani wiceprezydent Kamali Harris jest kolejnym tego dobitnym dowodem

— podkreślił. Według prezydenta świadczą o tym także wizyty innych amerykańskich polityków w Polsce i jego częste kontakty z prezydentem Joe Bidenem.

Jeżeli mówimy o wielkiej polityce i o przyjaźni to to jest właśnie przyjaźń w wielkiej polityce i to jest przyjaźń między państwami. Z całą pewnością pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi jest ona w tej chwili bardzo silna, najsilniejsza być może kiedykolwiek w historii

— mówił Andrzej Duda.