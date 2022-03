Loki vs golenie, czyli pielęgnacja i stylizacja według płci

Philips przedstawia golarkę OneBlade Face + Body oraz automatyczną lokówkę SenseIQ.

On

Stylizowanie zarostu zawsze stanowiło dla mężczyzny wyzwanie. Zostawiało podrażnioną, często wręcz pokaleczoną skórę, a stylizacje rzadko dawały efekt, który wyobrażał sobie przed strzyżeniem.

Tak było zanim poznałeś golarkę OneBlade, która posiada jedno ostrze do golenia i stylizacji zarostu - bez zacięć i podrażnień. Ruchoma głowica dostosowuje się do kształtu Twojej twarzy, a dwustronne, szybko poruszające się ostrze goli na mokro i sucho, z pianką i pod prysznicem.

Liczby mówią za siebie.

14 ustawień długości w ulepszonej, precyzyjnej nasadki grzebieniowej pozwoli nadać zarostowi taki styl, jakiego potrzebujesz. Przycinanie jest równomierne i szybsze - możesz wybrać długość od 0,4 do 10 mm.

200 ruchów ostrza na sekundę pozwoli Ci szybko i łatwo uzyskać wybrany kształt. Możesz nim manewrować w dowolnym kierunku.

3 nasadki grzebieniowe do skracania zarostu na ciele dają Ci możliwość wyboru długości 1,3,5 mm (14 długości od 0,4 do 10 mm w przypadku regulowanej nasadki OneBlade Pro).

Podrażnień, nawet w miejscach wrażliwych unikniesz dzięki nasadce ochronnej, zabezpieczającej skórę przed podrażnieniami podczas golenia miejsc wrażliwych, takich jak pachy czy okolice intymne.

Jesteś ciekaw, ile kosztuje OneBlade? Regularna cena modelu QP2520/20 w sklepie Philips to 149 zł. Hi-endowy model OneBlade Pro QP6650/61 (z wydajniejszą baterią, 2 godziny działania, 1 godzina ładowania, cyfrowym wyświetlaczem LED pokazującym poziom naładowania i blokadą podróżną oraz akcesoriami: podstawką ładującą i twardym etui) to wydatek rzędu 519 zł.

Ona

Zima nie sprzyja włosom kobiety, ale największe ich osłabienie da się zauważyć dopiero wiosną. Jest to konsekwencja tego, na co były wystawione prze kilka ostatnich miesięcy. Niskie temperatury i wiatr na zewnątrz oraz niski poziom nawilżenia we wnętrzach, a do tego ograniczona ekspozycja na słońce i niedobór witamin, zła dieta, w wyniku czego otrzymujemy przepis na osłabione, zmatowione, łamliwe włosy, pozbawione blasku i sprężystości.

Wiosna już za pasem, nie ma więc na co czekać. Nadszedł czas, żebyś zadbała o zdrowie i wygląd swoich włosów. Czynniki, które niekorzystanie wpływają na włosy, nie muszą ograniczać Twojej chęci stylizacji.

Automatyczna lokówka z technologią SenseIQ pozwoli w kilka sekund stworzyć loki lub fale, zachowując 95% ich naturalnej siły, a jednocześnie trzykrotnie większe nawilżenie.

Stwórz wspaniałe i zdrowo wyglądające loki, które pasują do każdej stylizacji. Dzięki technologii wzmacniania loków zakręcisz każde pasmo jak profesjonalny fryzjer. Możesz więc w bezpieczny sposób osiągnąć doskonałe rezultaty jak z salonu - w zaciszu własnego domu.

Inteligentny mikroprocesor to najważniejszy element technologii SenseIQ. Nieustannie analizuje i reguluje temperaturę pracy, automatycznie dostosowując ją do Twoich włosów, aby zapobiec ich przegrzaniu i zniszczeniu.

Z kolei naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają ich łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się gładkie, lśniące i nie puszą się.

Regularna cena lokówki automatycznej SenseIQ w sklepie Philips to 738 zł.

Źródło informacji: Philips