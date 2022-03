Drogowcy łatali dziury na drodze z Barczewa do Skajbot. Czy robili to właściwie?

Dziurawa droga z Barczewa do Skajbot doczekała się remontu? Pan Hubert przyjrzał się pracy drogowców. Uważa, że praca fachowców... to fuszerka. Drogowcy twierdzą, że rzetelnie wykonują swoją pracę. Kto ma rację?

Pan Hubert nie mógł uwierzyć własnym oczom, gdy jadąc z Barczewa do domu w Skajbotach, trafił na roboty drogowe.

— Droga z Barczewa do Skajbot przypomina ser szwajcarski. Remont jest niezbędny. Ale przeprowadzony z głową, a nie na odwal — twierdzi pan Hubert. — Drogowcy pojawili się w złym momencie. Było po deszczu, mnóstwo kałuż i wody. Zamiast osuszyć dziury, łatali je asfaltem. Wrzucali placki aż chlupało. W nocy temperatura jest jeszcze na minusie, więc woda pod asfaltem zamarznie i cała praca pójdzie na marne. Spytałem fachowców, czy wiedzą, co robią. Usłyszałem, żebym się nie wtrącał. Dlatego zacząłem robić zdjęcia ich pracy, a oni zagrozili mi sądem. Ale ja nie mogę patrzeć, jak marnowane są nasze pieniądze! Taki asfalt za chwilę będzie jeszcze w gorszym stanie niż przed udawanym remontem. I znowu ci sami fachowcy będą musieli zakasać rękawy. Dlaczego ktoś na to pozwolił?

Kto ma rację?

— Prace, które były wykonywane nie dotyczyły remontu drogi. Polegały na usuwaniu ubytków w jezdni, które zagrażały bezpieczeństwu użytkowników dróg powiatowych. Przed przystąpieniem do powyższych prac jest wykonane osuszanie wykruszeń, potem następuje czyszczenie, a następnie dany ubytek uzupełniany jest specjalną masą bitumiczną, którą odpowiednio jest rozprowadzana i dogęszczana — odpowiada Dariusz Jasiński, dyrektor Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie. — Prace naprawcze na szerszą skalę zostaną zrealizowane w ramach remontów cząstkowych wykonanych za pomocą emulsji asfaltowej i grysów realizowanych przez zewnętrznego wykonawcę po przeprowadzeniu przetargu przez Powiatową Służbę Drogową. Termin zakończenia tych prac to koniec maja 2022 roku.

I dodaje: — Dbając o dobro użytkowników dróg oraz w celu podniesienia bezpieczeństwa na drogach powiatowych Pracownicy Powiatowej Służby Drogowej wykonują rzetelnie swoją pracę i stan powiatowych dróg jest na bieżąco monitorowany przez nasze służby.

