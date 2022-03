Poznaj branże, w których będą zatrudniać

Które branże będą przeżywać swój rozkwit, a które z nich będą się zmagać z największym niedoborem pracowników? Na pewno pewne zatrudnienie mają specjaliści IT. Od lat trzymają mocną pozycję. Trudno się dziwić, skoro dzisiaj bez technologii ani rusz. Bez internetu, komputerów, smartfonów. Bez stron internetowych, które kradną nasze serca. Bez płatności online i bez rozmów na żywo. Rozwój cyfryzacji pędzi jak Formuła 1. Przybywa nam też inteligentnych maszyn i gwałtownie rosnącej ilość danych. Ktoś musi nad tym panować. Dlatego w najbliższych latach na znaczeniu będą zyskiwały stanowiska związane z tworzeniem aplikacji, kreowaniem wirtualnej rzeczywistości i tworzeniem gier komputerowych. Po pracy przecież ciągnie nas do rozrywki…

Zastąpią nas roboty?

Sytuacja na rynku pracy zmienia się dynamicznie. Wpływa na to nie tylko koniunktura rynkowa, niespodziewane wydarzenia, jak pandemia koronawirusa, ale i szybko rozwijające się nowe technologie. Choć rozwój zawsze postrzegać należy jako szanse, trzeba mieć jednak świadomość tego, że część zawodów niebawem zniknie, a pracowników zastąpią maszyny, roboty i w pełni zautomatyzowane procesy.

Tak naprawdę w wielu branżach najbardziej poszukiwane obecnie zawody lub specjalności nie istniały jeszcze dziesięć czy nawet pięć lat temu, a wszystko wskazuje na to, że tempo zmian ma przyspieszyć. Według szacunków, aż 65 proc. dzieci rozpoczynających dziś szkołę podstawową, ostatecznie będzie pracować w zupełnie nowych zawodach, które jeszcze dziś nie istnieją. Zresztą nastolatkowie dzisiaj nie mogą uwierzyć, że istniał kiedyś świat bez telefonów komórkowych. Takie terminy jak telegram, fax, a często nawet list czy widokówka, to dla nich prehistoria. A pamięta ktoś ceglarza? Albo kuśnierza? Albo klikona? Ten ostatni był krzykaczem miejskim, który rozgłaszał nowiny na terenie miasta. Jego rolę przejął dziennikarz. Według ekspertów rynku pracy, już niedługo do zawodów wymarłych mogą dołączyć też cukiernicy, piekarze, wulkanizatorzy i stolarze.

Powodem jest nie tylko zbyt mała liczba szkół zawodowych, ale i upadek wielkich zakładów, które niegdyś dawały zatrudnienie wielu rzemieślnikom. Również technologia wypiera fachowców. Szacuje się, że ponad połowa istniejących dziś zawodów w ciągu najbliższych lat zniknie.

W ich miejsce powstaną nowe, dziś jeszcze nikomu nieznane zawody. Nikt kiedyś nie dawał szans specjaliście od socjal mediów ani specjaliście ds. analityki internetowej. Dzisiaj zawodem jest też bloger.

Co przed nami?

W przyszłości normą będzie personal digital curator (osobisty kurator cyfrowy), czyli specjalista, który doradzi, jak kształtować i komunikować nasze życie prywatne i karierę zawodową w sieci. Zatrudnienie znajdzie też garbage designer (projektant śmieci) — zajmie się znajdowaniem nowych zastosowań użytych już materiałów lub przeprojektowywaniem całych firm tak, aby ich produkty były łatwe do przetworzenia przez innych.

Zadziwiać może zawód healthcare navigator (doradca ds. opieki zdrowotnej) — on pomoże podczas nawigowania w labiryntach złożonych systemów opieki zdrowotnej. A już na pewno nieprawdopodobny wydawać się może zawód digital death manager (manager śmierci cyfrowej) — on z kolei zakończy nasze życie w sieci. Z prognoz ekspertów wynika, że pojawić się mogą też nowe profesje, np. tele-chirurg, towarzysz osób starszych czy osobisty doradca finansowy.

Zdaniem ekspertów, aż 60 proc. zawodów, w których będziemy pracować za 10 lat, jeszcze nie istnieje.

Kto ma wzięcie?

W tym roku poszukiwanym i dobrze płatnym zawodem będzie biotechnolog — specjalista opracowujący technologie, dzięki którym substancje organiczne są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Kolejnym zawodem jest inżynier elektrotechnologii. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prognozował, że w ciągu 10 lat, od 2012 do 2022 roku, zatrudnienie w tej grupie zawodowej wzrośnie o 35 proc.

Wspólny interes

Heraklit powiedział, że „jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”. Przekonujemy się o tym niemal na każdym kroku. Także w kontekście powstawania nowych zawodów. Ale każdy nowy zawód czy też obszar zawodowy przyczynia się do powstawania/rozwoju kolejnych. E-chirurg na przykład nie będzie mógł pracować bez odpowiedniego sprzętu, a więc niezbędni będą też konstruktorzy, robotycy, automatycy, elektronicy, programiści itd.. Ktoś też musi taki sprzęt wyprodukować, naprawiać, serwisować, a na końcu zutylizować.

W tych zawodach najłatwiej o pracę w 2022 roku

Bazując na najświeższych danych z grudnia 2021 roku pozyskanych dzięki aktywności serwisów Pracuj.pl i Olx.pl oraz badaniom udostępnionym przez ww. portal, wyróżniliśmy 10 stanowisk najbardziej pożądanych w Polsce w 2022 roku. Oto one:

• specjalista ds. sprzedaży

• specjalista ds. marketingu online i e-commerce

• specjalista ds. komunikacji marketingowej

• pracownik produkcji/monter/mechanik/serwisant urządzeń przemysłowych

• specjalista ds. obsługi klienta i sprzedawca detaliczny

• elektryk

• instalator instalacji grzewczych (szczególnie dot. fotowoltaiki)

• programista

• projektant aplikacji web

• analityk ds. cyberbezpieczeństwa

ar