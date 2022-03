Radni Olsztyna odrzucili projekt uchwały ws. relokacji szubienic

Radni Olsztyna wraz z prezydentem Piotrem Grzymowiczem prawie dwie godziny debatowali o dalszych losach szubienic. Niemal wszyscy byli zgodni co do jednego: pomnik należy usunąć, pojawiły się jednak rozbieżności co do sposobu.

Radni klubu PiS chcieli, żeby relokacja odbyła się natychmiast, bez czekania na odpowiedź Konserwatora Zabytków, do którego prezydent wysłał wniosek o zniesienie ochrony na pomniku. Jest to rozwiązanie szybsze, jednak bardziej kosztowne.

Projekt uchwały zaproponowany przez PiS zakładał natychmiastową relokację pomnika do bliżej nieokreślonego miejsca z zachowaniem statusu zabytku. Koszt takiej operacji nie jest jeszcze znany, jednak na sesji padły kwoty sięgające nawet 3 milionów złotych. Radny Jarosław Babalski (PiS) stwierdził, że:

— Proszę się nie martwić o środki finansowe, one się znajdą. Skoro miasto ma na tramwaje to znajdą się środki na ten pomnik. Niech to będą i trzy miliony — powiedział radny Jarosław Babalski stwierdzając również, że prezydent Olsztyna "mataczy" próbując uzyskać zgodę na zburzenie pomysłu.

— Jeśli ja mataczę to pan majaczy — odpowiedział radnemu prezydent Piotr Grzymowicz mówiąc równocześnie, że Olsztyna w tej chwili nie stać na tak kosztowne operacje.

Podobnego zdania była również radna Marta Kamińska (klub radnych KO).

— Mamy działania pomocowe symboliczne i realne. Jeśli mamy przeznaczyć 1,2, lub 3 miliony to wolałabym przeznaczyć to na REALNĄ pomoc. Mówienie że milion, dwa czy trzy się znajdą? Wolę chyba, żeby te pieniądze poszły na pomoc obywatelom Ukrainy — mówiła radna Kamińska — Jeśli zapytać uchodźców o to czy wolą mieć dach nad głową, opiekę zdrowotną czy edukację czy SYMBOLICZNE usunięcie pomnika to spodziewam się, że wybraliby pierwszą opcję.

— Popieram Martę. To byłby wstyd gdybyśmy wydali złotówkę na usunięcie pomnika. Jeśli giną dzieci a my wydajemy pieniądze na to, żeby relokować pomnik to jest to śmieszne i bezduszne. Każda złotówka powinna być wydana na pomoc Ukrainie — dodała jej klubowa koleżanka, radna Ewa Zakrzewska.

Radni podczas długiej dyskusji zaproponowali również szereg innych rozwiązań, takich jak zabudowanie pomnika lub wywieszenie na nim transparentów z napisami "Olsztyn też był tak wyzwalany", które znajdowałaby się obok zdjęć ze zniszczonej wojną Ukrainy.

Innym, odrębnym spojrzeniem na sprawę wykazała się radna Nelly Antosz ( Klub Radnych Demokratyczny Olsztyn).

— Jestem przeciwna agresji Rosji na Ukrainę. Armia radziecka to nie tylko Rosjanie, ale też inne nacje ze ZSRR, proszę mi powiedzieć ilu Ukraińców brało udział w wyzwoleniu Olsztyna i ilu zginęło ich na naszych terenach? — zwróciła uwagę radna Antosz. Nikt jednak jej nie odpowiedział.

Do tematu wrócimy

Karol Grosz