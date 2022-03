Warmińsko-Mazurskie: Zabił bestialsko dwa pasy, ciężarną łanię i uciekł

— Nie byłem tam, to syn chodził z pieskami — mówi właściciel zabitych psów. — Scooby-doo to 6-letni posokowiec bawarski. Misiu to dwuletni kundelek… — właścicielowi psów trudno opanować łzy. — Gdzieś pomiędzy godziną 13, a 13.30 w odległości około 150-200 metrów usłyszał strzały. Syn od razu zgłosił sprawę policji w Lidzbarku Warmińskim, jednak oni mało co zrobili — twierdzi. —

Myśliwi, choć mogę ich nazwać mordercami, przewieźli zastrzelone psy na teren gminy Olsztyn i ich sprawą zajęli się policjanci z Olsztyna. To były bardzo spokojne psy, każdy się dziwił, że takie spokojne… — opowiada wzburzony.

— Tych panów nie można nazwać myśliwymi — mówi jego syn Piotr (imię fikcyjne), który w sobotę był na spacerze z psami. — Urządzili sobie nielegalne polowanie! Byłem z psami na spacerze i na chwilę straciłem je z oczu. I około 200 metrów ode mnie usłyszałem strzały.

Trzy zawiadomienia

Mężczyzna złożył trzy zawiadomienia: w sprawie zastrzelonej ciężarnej łani, dwóch psów. Trzecie zawiadomienie składa w sprawie zagrożenia swojego bezpieczeństwa.

— Byłem w zasięgu strzału — relacjonuje. — Od razu zgłosiłem sprawę policji w Lidzbarku Warmińskim. Znalazłem ślady krwi i opon. Poprosiłem policjantów, którzy przyjechali na miejsce, żeby zabezpieczyli ślady i auto. Usłyszałem, że nie będę mówił im, co mają robić. Odwrócili się i odeszli.

— Okres polowań na łanie kończy się 15 stycznia — mówi prezes Koła Łowieckiego "Wrzos" Dorota Michalak. — W tym czasie, w nocy z 4 na 5 marca od 17 do północy było jedno polowanie, a drugie zakończyło się o siódmej rano. Było zgłoszone w obwodzie tylko jedno polowanie.

— Jako koło nie jesteśmy stroną w tej sprawie. Jesteśmy otwarci na wszelką pomoc, by ustalić sprawców. Udzielimy wszelkiej pomocy policji i prokuraturze. Zależy nam na tym, żeby sprawcy zostali ustaleni i ponieśli konsekwencje swojego czynu. Strzelanie do łani w okresie ochronnym dla mnie jest czystym barbarzyństwem i to nie powinno mieć w ogóle miejsca — odpowiedziała pani prezes.

To zwykłe kłusownictwo!

— Czy można to nazwać nielegalnym polowaniem?

— W żadnym wypadku — mówi nadleśniczy Zbigniew Pampuch. — Było to zwykłe kłusownictwo! Jeśli myśliwi byli pod wpływem alkoholu, nie byli wpisani w rejestr, nie mieli upoważnienia do odstrzału. Moim zdaniem ci, którzy strzelali do łani i psów są ludźmi pozbawionym jakichkolwiek skrupułów.

— Polowanie pod wpływem alkoholu jest przestępstwem. Zgodnie z przepisami, bronią może dysponować tylko osoba trzeźwa. Osoba nietrzeźwa nie może nieść broni nawet w pokrowcu. Myśliwi spotykają się towarzysko, a mają przy sobie broń, to nie piją. alkoholu. Zastrzelenie zwierzęcia w okresie ochronnym, a tym bardziej ciężarnej łani, jest złamaniem etyki myśliwskiej, a zgodnie z ustawą Prawo łowieckie jest przestępstwem.

Co się stało?

— W sobotę poszłam na spacer z moimi dwoma psami — mówi p. Anna (imię fikcyjne), — oraz Kasią (imię fikcyjne), 9-letnią córką sąsiadów i jej trzema psami. Zauważyliśmy, że Piotr dziwnie się zachowuje, chodzi w kolko. Podeszliśmy i zapytał nas, czy jest jakieś polowanie, bo słyszał strzały, a nie może znaleźć swoich psów. Kiedy doszliśmy w okolicę miejsca, gdzie znaleziono łanię, padł strzał. Kasia zaczęła płakać i chciała wracać do domu. Bała się, że postrzelą ją, albo jej psy. Wcześniej wołałam głośno moje psy, dlatego jestem pewna, że osoba strzelająca musiała słyszeć mój głos.

Anna z dziewczynką wróciły do domu, by czekać na drugiego z psów Anny. Zwierzęta mają odbiorniki GPS, dlatego właścicielka zawsze wie, gdzie jej zwierzęta przebywają w danym momencie.

— Wtedy — dodaje Anna — przyjechała policja, która otrzymała zgłoszenie w sprawie łani. Umówiłam się z Piotrem, że będziemy szukać jego psów następnego dnia. W niedzielę Piotr zadzwonił, że idzie dalej szukać zwierząt. Kiedy dojechałam na miejsce, była już policja. Wkrótce znaleźliśmy oba psy.

Misiu, czyli 2-letni kundelek miał jedną ranę z boku. Scooby-Doo miał je dwie: z boku oraz w okolicy nasady ogona. Zdaniem Anny wyglądało to tak, jakby strzelono do niego z góry, więc musiał być blisko. Szczegóły określi jednak biegły.

Psy znaleziono w innym miejscu, niż łanię.

— Zabite psy — dodaje ich właściciel — wywieźli autem na teren gminy Jeziorany, czyli powiatu olsztyńskiego. Psami zajęli się kryminalni z Biskupca. Na miejscu byli technicy kryminalni z Olsztyna i Biskupca.

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim st. sierż. Beata Sztygier poinformowała, że w sobotę w godzinach popołudniowych oficer dyżurny KPP w Lidzbarku Warmińskim otrzymał zgłoszenie o znalezieniu martwej łani jelenia na polu uprawnym na terenie powiatu lidzbarskiego. Zabezpieczono dwie sztuki broni, a zwierzę zostało zabezpieczone trafi do badań sekcyjnych celem określenia przyczyny śmierci.

W toku wykonywanych czynności w sprawie martwej łani jelenia zatrzymano trzy osoby: 59-latka, 66-latka oraz 73 latka. Najmłodszy z mężczyzn był trzeźwy, 66-latek miał ponad pół promila, a 73-latek 0,7 promila alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu i przesłuchaniu mężczyzn zwolniono.

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim prowadzone jest postępowanie w kierunku art. 53, ust. 3 Prawa łowieckiego. Kto poluje w czasie ochronnym podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Jak informuje sierż. szt. Andrzej Jurkun z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w niedzielę (06.03.2022) funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o znalezieniu ciał dwóch psów w pobliżu drogi gruntowej w gminie Jeziorany. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Ciała zwierząt zabezpieczono do badań sekcyjnych. W tej sprawie został powołany biegły celem określenia przyczyn śmierci czworonogów. Prowadzone są czynności w kierunku naruszenia art. 35 ustawy o ochronie zwierząt.

Dariusz Dopierała