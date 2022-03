Co dalej mają robić uchodźcy z Ukrainy? Pytamy Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Do Polski od 24 lutego, czyli inwazji Rosji na Ukrainę przyjechało ponad 1,33 mln uchodźców. Jak podaje Straż Graniczna: 93 proc. z nich to obywatele Ukrainy, 1 proc. to Polacy natomiast 6 proc. to obywatele prawie 100. różnych państw. Tylko wczoraj (wtorek 8 marca) polscy pogranicznicy odprawili 125,8 tys. podróżnych.

Nie dysponujemy oficjalnymi danymi ilu z nich trafiło do woj. warmińsko-mazurskiego, jednak nie ulega wątpliwości że znaczna część z nich trafiła do północno-wschodniej Polski. Kilka dni temu udało nam się dowiedzieć, że dzięki darmowym przejazdom, które uruchomiło POLREGIO do województwa warminsko-mazurskiego przyjechało 133 uchodźców. Dzisiaj na pewno jest ich więcej.

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą przekroczyć granicę z Polską na podstawie dowodu osobistego lub paszportu zagranicznego. W drugim przypadku wszystko jest jasne, posiadacze ukraińskiego dowodu osobistego mają jednak kilka wątpliwości. Do naszej redakcji dzwonili znajomi uchodźców, którzy przekroczyli granicę na podstawie wewnętrznego dokumentu.

— Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 roku przebywają w Polsce legalnie — podkreśla Krzysztof Guzek z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie — Mogą oni korzystać z darmowej służby zdrowia i szeregu innych udogodnień. Wszyscy czekamy na ustawę, która obecnie znajduje się w Sejmie. Po jej przyjęciu wszystko będzie jasne i przejrzyste — podkreśla Guzek.

Chodzi tu oczywiście o ustawę przyznającą obywatelom numer PESEL, który będzie uznawany przez 18 miesięcy. Uchodźcy będą mogli korzystać z opieki medycznej, edukacji i wszystkich ulg. W projekcie ustawy możemy przeczytać również o ułatwieniach Ukraińcom korzystania z usług cyfrowych takich jak Profil Zaufany.

Karol Grosz