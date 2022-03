Każdy pomaga jak może. W pomoc Ukraińcom zaangażował się także olsztyński zakład optyczny

Pani Switłana i jej 80-letnia mama Hałyna przyjechały z obwodu rówieńskiego, który współpracuje z naszym województwem od 2003 roku. Kobietom szybko udało się przekroczyć granicę ukraińsko-polską: — Na granicy byłyśmy już 24 lutego. Było tam dużo samochodów i autokarów, panował potworny ścisk. Niektórzy czekali wiele godzin w kolejce. Po dwunastu godzinach czekania, udało się nam wjechać do Polski 25 lutego — mówi Switłana.

— Najpierw przyjechałyśmy do Horodła, później skierowali nas do Waplewa.

W autokarze, którym kobiety przyjechały, było 45 osób. Switłana i Hałyna przywiozły ze sobą trochę ubrań i niezbędne lekarstwa, ponieważ szybko musiały opuścić swój dom i nie było czasu na dokładne pakowanie. Stąd wynikła potrzeba wyrobienia nowych okularów. Hałyna wcześniej robiła na drutach, zajmowała się różnymi robótkami, jednak bez okularów nie mogła tego dłużej robić.

Dzięki pomocy właściciela zakładu optycznego "Okulik", Łukasza Kulika i jego żony Sylwii, obie panie będą widzieć bez problemów. — Nikt nie jest w stanie zaradzić tej sytuacji, ale to nie znaczy, że nie możemy innym pomóc. Każdy gest się liczy. Możemy zaoferować nowe okulary, które, mam nadzieję, choć trochę tym paniom ułatwią pobyt tutaj. Dalej będziemy starali się pomagać potrzebującym — mówi Łukasz Kulik.

Switłana początkowo nie chciała okularów, jednak szybko dała się przekonać. — Nie spodziewałyśmy się, że w Polsce tyle osób przyjdzie nam z pomocą. W Waplewie ciepło nas przywitali i na razie tam zostaniemy, ale nie wiemy, co będzie dalej. Moja mama jest już starsza i w gorszej formie, więc nie może zbyt dużo podróżować.

Udało nam się załatwić część formalności i teraz szukam pracy — mówi Switłana. — W Waplewie jest 200 osób z Ukrainy. Są tam nawet miesięczne niemowlaki... Jest ciężko. Staramy się, by nasza codzienność choć trochę przypominała tę sprzed ucieczki. Pomagamy w gospodarstwie, szukamy pracy, wyszywamy, gotujemy... Chcemy zachować normalność.

Jednak najbardziej zależy im na powrocie do domu. — Wszystko tam zostawiłyśmy. Mama ciągle powtarza, że chce do domu, ja również chcę wrócić. Tam zostały budynki, pola pszeniczne... Wszystko, co było nasze. Nasi przodkowie są tam pochowani, gdybym przeczuwała, co może się stać, to bym pojechała na groby dziadków i pożegnała się z nimi...

