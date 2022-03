Pawilon Polski należy do jednych z najpopularniejszych na Expo 2020 Dubai

Od 1 października 2021 r. do 4 marca 2022 r. Pawilon Polski odwiedziło już ponad milion gości z całego świata

Pawilon Polski z drewnianą fasadą oraz charakterystyczną rzeźbą kinetyczną, symbolizującą stado ptaków, należy do jednych z najbardziej popularnych na Expo 2020 Dubai. 4 marca Pawilon Polski odwiedził milionowy gość – Aisha, pochodząca ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Pawilon Polski odwiedza codziennie kilkanaście tysięcy osób, a frekwencja od początku stycznia stale wzrasta. Wizytom na terenie Expo 2020 Dubai sprzyjają optymalne warunki pogodowe oraz niski poziom zachorowań COVID-19 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.



Jeszcze przed rozpoczęciem Expo 2020 Dubai spodziewaliśmy się, że Pawilon Polski będzie należał do jednych z najpopularniejszych na Wystawie Światowej. Wyróżnia go piękna architektura, zastosowanie drewna, zaskakująca rzeźba kinetyczna na fasadzie oraz oczywiście wyjątkowa ekspozycja wewnętrzna. Na miesiąc przed zakończeniem Wystawy, witamy milionowego gościa, co potwierdza, że pawilon wzbudza zainteresowanie i spotyka się z uznaniem odwiedzających z całego świata. Należy pamiętać, że sukces odnosimy także dzięki naszej polskiej gościnności, zaangażowaniu całego zespołu oraz obsługi pawilonu. – mówi Adrian Malinowski, Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Expo 2020 Dubai.



Milionowym gościem okazała się Aisha ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która już wcześniej miała okazję odwiedzić Wystawę Światową Expo 2020 Dubai, jednak po raz pierwszy postanowiła zobaczyć Pawilon Polski.

Jestem bardzo zaszczycona, zaskoczona i szczęśliwa, że jestem milionowym gościem w Pawilonie Polski. Bardzo dziękuję za miłe niespodzianki, które otrzymałam. Niezwykle się cieszę, że mogę zobaczyć Pawilon Polski, gdyż jego architektura jest niesamowita. Każdy z moich znajomych powtarzał także, że muszę spróbować lody w polskiej restauracji. – komentowała Aisha.



Adrian Malinowski – Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Expo 2020 Dubai oraz Monika Dyląg-Sajór – Zastępczyni Komisarza Generalnego, wręczyli młodej Arabce zaproszenie na kolację w restauracji Pawilonu Polski oraz specjalny zestaw pamiątkowy nawiązujący do poszczególnych stref pawilonu.



Zainteresowanie Pawilonem Polski



Oprócz interesującej wystawy, dzięki której zagraniczni goście mogą poznać polską kulturę, gospodarkę oraz ciekawe miejsca turystyczne, Pawilon Polski oferuje także wiele wydarzeń dla dzieci i dorosłych – m.in. codzienne warsztaty programowania i recitale chopinowskie. Dodatkowymi atrakcjami są wystawy czasowe i towarzyszące im aktywności. W marcu odbędzie się wystawa czasowa województwa pomorskiego, podkarpackiego, a na zakończenie wystawa Instytutu Adama Mickiewicza pt. „Wczasy”. Treści dostępne w pawilonie, ekspozycja oraz wydarzenia towarzyszące mają pokazać, że Polska jest krajem ciekawym, atrakcyjnym turystycznie i kulturowo, miejscem kreatywnych, przedsiębiorczych ludzi.



Jeszcze przed rozpoczęciem Wystawy Światowej, Pawilon Polski wzbudzał duże zainteresowanie emirackich mediów. The National uznał Pawilon Polski za jedną z najbardziej spektakularnych przestrzeni wystawowych na Expo 2020 Dubai.



Na stronie amerykańskiego magazynu Exhibitor, poświęconego branży wystawienniczej, trwa głosowanie na najlepszy pawilon na Expo 2020 Dubai. Na liście zakwalifikowanych obiektów, znalazł się także Pawilon Polski. Głosowanie publiczności trwa do 15 marca. Każdy może oddać jeden głos dziennie, bezpośrednio na stronie: www.exhibitoronline.com/awards/expo/peoplesChoice-vote.asp



Polska na Expo 2020 Dubai



Pawilon Polski o powierzchni ponad 2000 m2 z drewnianą fasadą oraz charakterystyczną rzeźbą kinetyczną, symbolizującą stado ptaków, należy do jednych z najbardziej popularnych na Expo. Spektakularnym elementem ekspozycji jest artystyczna instalacja multimedialna „Polski Stół”, składająca się ze 120 modułów drewnianych i modułów specjalnych wykonanych przez czołowych artystów, architektów i inżynierów. Polska przedstawia kreatywność jako cechę narodową, będącą źródłem sukcesu gospodarczego, naukowego, kulturalnego i społecznego. Na narrację Pawilonu Polski składa się pięć rozdziałów, które łączy hasło „Poland. Creativity inspired by nature”.



Wystawy Światowe Expo należą do najbardziej prestiżowych wydarzeń o charakterze promocyjnym, gospodarczym, kulturalnym i turystycznym na świecie. Odłożona o rok, ze względu na pandemię COVID-19, Wystawa Expo 2020 Dubai po raz pierwszy organizowana jest w kraju arabskim i prezentuje się na niej około 200 państw, międzynarodowych organizacji i korporacji. Za koordynację udziału Polski w Expo odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Wystawa Światowa zakończy się 31 marca 2022 r.



Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze



Ważnym wydarzeniem biznesowym na Expo 2020 Dubai będzie Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze, zaplanowane na 28 marca 2022 roku. Będzie ono niepowtarzalną okazją do nawiązania kontaktów

z partnerami handlowymi z krajów Afryki i regionu Bliskiego Wschodu. W trakcie Forum odbędą się panele dyskusyjne dotyczące branży spożywczej, transportu i infrastruktury, zielonych technologii oraz przyszłości opieki zdrowotnej i nowych technologii stosowanych w medycynie. Więcej informacji na temat Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego znajduje się pod tym linkiem: https://expo.gov.pl/event/polish-african-economic-forum/?lang=pl

Biuro prasowe Expo 2020 Dubai

Radosław Mamoń