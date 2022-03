Nowy album Sabaton już w sprzedaży

W piątek 4 marca ukazał się najnowszy, dziesiąty studyjny album zespołu Sabaton, zatytułowany „„The War To End All Wars”. Z tej okazji zespół opublikował kolejny singiel z płyty, „Race To The Sea”:





W obliczu ostatnich wydarzeń, przy okazji premiery płyty zespół opublikował następujące oświadczenie:

„Nasz najnowszy album „The War To End All Wars” odnosi się do konfliktu, który zakończył się ponad sto lat temu, dlatego też jesteśmy głęboko wstrząśnięci, widząc że dziś ludzkość powtarza błędy popełnione przez poprzednie pokolenia.

W całej historii świata było zdecydowanie za dużo rozlewu krwi. Nie potrzeba nam więcej”.



„Race To The Sea” jest czwartym singlem promującym dziesiąty studyjny album Sabaton. Po raz kolejny zespół zanurzył się głęboko w okrucieństwa i wydarzenia związane z I Wojną Światową. Na album składa się 11 premierowych kompozycji:

01. Sarajevo

02. Stormtroopers

03. Dreadnought

04. The Unkillable Soldier

05. Soldier Of Heaven

06. Hellfighters

07. Race To The Sea

08. Lady Of The Dark

09. The Valley Of Death

10. Christmas Truce

11. Versailles

***

Sabaton to pięcioosobowy zespół z Falun w Szwecji. Od momentu powstania w 1999 roku, Sabaton osiągnął poczwórną platynę jeśli chodzi o sprzedaż płyt oraz zagrał niezliczoną ilość koncertów w ponad pięćdziesięciu krajach. Dziewiąty studyjny album zespołu, „The Great War”, wydany 19 lipca 2019 roku, to album koncepcyjny, który oddaje złowrogi klimat I Wojny Światowej. Po wydaniu albumu zespół ruszył w trasę „The Great Tour”, występując na najważniejszych europejskich festiwalach (w tym na Mystic Festival), a także w Ameryce Północnej.

Chyba żaden rockowy zespół nie zrobił tak wiele dla popularyzacji polskiej historii, co właśnie szwedzki Sabaton. Muzycy tego zespołu fascynują się wojskiem, wielkimi bitwami i heavy metalem. Na jednej z płyt umieścili piosenkę o obronie Wizny.