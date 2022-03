Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie

Jeśli szukasz pomysłu na atrakcyjny weekend, to nie ma lepszego miejsca niż Warmia i Mazury

To musi być udany weekend! Takie i podobne zaklęcia nie pomagają, bardzo często po męczącym tygodniu pracy zamiast ruszyć cztery litery siadamy przed komputerem(lub telewizorem) i...wstajemy w poniedziałek o 6 rano , aby nie spóźnić się do pracy.

Zacznijmy od tego, na co masz ochotę? oprócz telewizji oczywiście.

Wycieczka z dziećmi czy weekend we dwoje? Chcesz zobaczyć coś ciekawego czy odpocząć wśród zieleni? A może kulinarne szaleństwo lub tour po zabytkach? Możesz też skosztować wszystkiego po trochu.

Wybierz to, co Cię interesuje – z tego, co dla Ciebie zaplanowaliśmy. I ruszaj.

W serii pt. "Warmia i Mazury na weekend" przedstawimy wam najciekawsze (naszym zdaniem) miejsca w naszym regionie. Różnorodność jest ogromna, zatem każdy znajdzie tutaj coś dla siebie - od ukrytych skarbów poprzez znane zamki i urokliwe miasteczka, aż po prawdziwe cuda techniki i przyrody.

Na Mazurach rozgrywały się wielkie bitwy-wszyscy znają inscenizacje bitwy pod Grunwaldem, ale mało kto widział tą pod Tannenbergiem (tu rosyjski car wadził się z niemieckim cesarzem, a po obu stronach w okopach walczyli Polacy)



Dla miłośników przyrody również mamy ofertę: lasy, jeziora zwierzęta (niektóre mocno egzotyczne) obejrzymy Muzeum Przyrody i policzymy bocianie gniazda w małej wsi pod Morągiem.

W naszej serii „na weekend” zaplanowaliśmy Olsztynek Ostródę, Kętrzyn, Dylewską Górę i Grunwald oraz kilka małych warmińskich miasteczek (m.in Olsztyn) Myślimy też o konkursie dla czytelników-dla tych którzy przyślą swoje propozycje będą nagrody, ale te ostatnie to musimy uzgodnić z prezesem.

Publikacje naszych przewodników rozpoczniemy pod koniec marca, pierwszy będzie „Olsztynek na weekend”