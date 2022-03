Polskie patrole zostały zaatakowane kamieniami przez służby białoruskie oraz cudzoziemców

Patrole graniczne zostały zaatakowane kamieniami przez służby białoruskie oraz cudzoziemców. Każdej doby dochodzi do dalszych prób nielegalnego przekraczania granicy Polski. Operacja przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie trwa

Żaryn:

Kolejny niebezpieczny incydent na granicy Polski i Białorusi. Patrole graniczne zostały zaatakowane kamieniami przez służby białoruskie oraz cudzoziemców - poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

"Kolejny niebezpieczny incydent na granicy Polski i Białorusi. Patrole graniczne zostały zaatakowane kamieniami przez służby białoruskie oraz cudzoziemców. Każdej doby dochodzi do dalszych prób nielegalnego przekraczania granicy Polski. Operacja przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie trwa" - napisał w poniedziałek na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

W swoim wpisie odniósł się do informacji Straży Granicznej, która poinformowała, że ostatniej doby 35 osób próbowało dostać się nielegalnie do Polski przez polsko-białoruską granicę.

Do prób nielegalnego przekroczenia granicy doszło na terenie działania placówek Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych i Mielniku (woj. podlaskie), gdzie miały miejsce próby siłowego przekroczenia granicy.

2 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na obszarze 183 miejscowości przy granicy z Białorusią, w tym w 115 w województwie podlaskim i w 68 w województwie lubelskim. Będzie obowiązywało do 30 czerwca 2022 r.

To przedłużenie rozporządzenia, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 do 1 marca 2022 r. Wcześniej od 2 września do 30 listopada 2021 r. na tym samym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.

W rozporządzeniu napisano, że dalszy zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do - jak napisano - "eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego, a w konsekwencji do spowolnienia trwających prac inwestycyjnych związanych z budową bariery technicznego i elektronicznego zabezpieczenia granicy państwowej".

Podano także, że wydłużony zakaz przebywania w strefie nadgranicznej ma także umożliwić zakończenie budowy tej zapory. (PAP)