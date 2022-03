Straż Graniczna: do Polski przybyło ponad 922 tys. uchodźców z Ukrainy

Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, większość osób, które przybywają do Polski, to obywatele Ukrainy. Wśród uciekających przed wojną są też Polacy, a także obywatele Uzbekistanu, Białorusi, Indii, Nigerii, Algierii, Maroka, Afganistanu, Pakistanu, USA czy Rosji.

Od początku agresji Rosji na Ukrainę do Polski przybyło 922,4 tys. uchodźców – poinformowała w niedzielę Straż Graniczna.

"Wczoraj tj.05.03 kolejny rekord-#funkcjonariusze SG odprawili aż 129 tys. podróżnych z Ukrainy!" - poinformowała SG na Twitterze. "Dzisiaj do godz. 07.00 - 39,8 tys." - dodała.

Niedziela to jedenasty dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego. (PAP)

Polska pomaga uchodźcom

Mimo tak dużej liczby uchodźców dajemy sobie radę, co zauważają nawet obce i często wrogie Polsce media.

Dziennikarka kanadyjskiej CTV News Daniele Hamamdjian, opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym relacjonuje swoje pierwsze chwile po przekroczeniu polsko-ukraińskiej granicy w Medyce.

Za mną są drzwi przez które musi przejść każdy, a to jest to, co na nas czeka

— rozpoczyna swoją relację dziennikarka.

Daniele Hamamdjian zwróciła uwagę, że uchodźcy mogą liczyć na wszystko - jedzenie, wodę, mleko modyfikowane dla dzieci, pieluchy, zabawki.