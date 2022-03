Komisja wspiera kobiecy biznes

Komisja ogłosiła wyniki pierwszego zaproszenia do składania wniosków w ramach nowego programu pilotażowego „Women TechEU”, wspierającego przedsiębiorstwa typu start-up w dziedzinie zaawansowanych technologii, którymi kierują kobiety. Zaproszenie do składania wniosków jest finansowane w ramach programu prac „Europejskie ekosystemy innowacyjności” unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”.

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, oznajmiła: Jestem szczególnie dumna z pomyślnego wyniku pierwszego zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Women TechEU”. Duża liczba znakomitych wniosków potwierdza, że istnieje potrzeba udzielenia wsparcia prowadzonym przez kobiety przedsiębiorstwom w dziedzinie zaawansowanych technologii na wczesnym etapie, gdy ryzyko jest najwyższe. Będziemy pomagać tym 50 przedsiębiorstwom kierowanym przez kobiety za pomocą finansowania, mentoringu i tworzenia sieci kontaktów, a w 2022 r. zwiększymy skalę tego programu.

Program „Women TechEU” to nowa inicjatywa Unii Europejskiej. Oferuje on dotacje o indywidualnej wartości 75 tys. euro na wsparcie początkowych etapów procesu innowacji i rozwoju przedsiębiorstwa. Zapewnia się również mentoring i coaching na podstawie programu „Wiodąca rola kobiet” Europejskiej Rady ds. Innowacji oraz możliwości tworzenia sieci kontaktów w całej UE.

W następstwie oceny przeprowadzonej przez niezależnych ekspertów Komisja udzieli wsparcia pierwszej grupie 50 przedsiębiorstw kierowanych przez kobiety z 15 państw. Ponad 40 z nich ma siedzibę w państwach członkowskich UE, z czego jedna piąta w państwach o szerszym uczestnictwie w programie „Horyzont Europa”. Ponadto około jedna piąta przedsiębiorstw ma siedzibę w państwach stowarzyszonych z programem „Horyzont Europa”.

Przedsiębiorstwa zgłoszone do finansowania opracowały przełomowe i radykalne innowacje w wielu dziedzinach, począwszy od wczesnego diagnozowania i leczenia nowotworów, aż po ograniczenie negatywnego wpływu emisji metanu. Odnoszą się one do celów zrównoważonego rozwoju, takich jak przeciwdziałanie zmianie klimatu, ograniczenie marnotrawstwa żywności, a także zwiększenie dostępu do edukacji i wzmocnienie pozycji kobiet.

Realizacja projektów rozpocznie się wiosną 2022 r. i ma trwać od 6 do 12 miesięcy. Kobiety-liderzy zostaną objęte programem „Wiodąca rola kobiet” Europejskiej Rady ds. Innowacji w zakresie dostosowanych do potrzeb działań dotyczących coachingu i mentoringu.

Na liście znalazły się dwie firmy z Polski: ENZYBIOTX i Microbic Sp. z o.o.